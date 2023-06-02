ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في الهند إلى 120 قتيلا على الأقل

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في شرق الهند إلى 120 قتيلا على الأقل وأكثر من 850 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام، وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «لدينا أكثر من 120 قتيلا بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس».

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وقال المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا في تصريح لـ«فرانس برس»: «تم نقل نحو 850 جريحا إلى المستشفيات».