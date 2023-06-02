  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في الهند إلى 120 قتيلا على الأقل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 11:50 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في الهند إلى 120 قتيلا على الأقل
عناصر أمن يتفقدون قطار منكوب بموقع الحادث. (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في شرق الهند إلى 120 قتيلا على الأقل وأكثر من 850 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام، وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «لدينا أكثر من 120 قتيلا بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس».

- ارتفاع حصيلة حادث القطارات في الهند إلى 50 وفاة وأكثر من 500 جريح

وقال المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا في تصريح لـ«فرانس برس»: «تم نقل نحو 850 جريحا إلى المستشفيات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باريس سان جرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!

كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!
انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»

«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة
«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا

«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا
زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام
غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»

غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني في تشاد

الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني في تشاد
توقف بث قنوات «بي إن» القطرية على شبكة «اتصالات» الإماراتية

توقف بث قنوات «بي إن» القطرية على شبكة «اتصالات» الإماراتية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن مستعدة لمحادثات مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية دون شروط
واشنطن مستعدة لمحادثات مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية دون ...
رئيس وزراء أرمينيا سيحضر تنصيب إردوغان رغم التوترات
رئيس وزراء أرمينيا سيحضر تنصيب إردوغان رغم التوترات
بلينكن يتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل
بلينكن يتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل
مدير الاستخبارات المركزية الأميركية زار بكين مايو الماضي
مدير الاستخبارات المركزية الأميركية زار بكين مايو الماضي
132 مصابا جراء حادث قطار في الهند
132 مصابا جراء حادث قطار في الهند
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في الهند إلى 120 قتيلا على الأقل
ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في الهند إلى 120 قتيلا ......
ارتفاع حصيلة حادث القطارات في الهند إلى 50 وفاة وأكثر من 500 جريح
ارتفاع حصيلة حادث القطارات في الهند إلى 50 وفاة وأكثر من 500......
وفاة 28 شخصا جراء حادث القطار في الهند
وفاة 28 شخصا جراء حادث القطار في الهند...
132 مصابا جراء حادث قطار في الهند
132 مصابا جراء حادث قطار في الهند...
مدير الاستخبارات المركزية الأميركية زار بكين مايو الماضي
مدير الاستخبارات المركزية الأميركية زار بكين مايو الماضي...
المزيد