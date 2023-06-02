واشنطن مستعدة لمحادثات مع روسيا والصين بشأن الأسلحة النووية دون شروط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الجمعة استعداد الولايات المتحدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تعود إلى فترة الحرب الباردة، وكذلك للتفاوض بشأن معاهدات جديدة مع موسكو وبكين.

وقال: «نحن على استعداد للالتزام بالحدود الوسطى طالما فعلت روسيا ذلك»، في إشارة إلى سقف الرؤوس الحربية المحدد في معاهدة ستارت الجديدة، حسب وكالة «فرانس برس».

ودعا سوليفان، موسكو إلى الدخول في محادثات لتبني معاهدة جديدة تحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في العام 2026، مضيفا: «نحن مستعدون أيضًا لإشراك الصين من دون شروط مسبقة».