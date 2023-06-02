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موجة حر وحرائق تجتاح شرق كندا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 10:30 صباحا
موجة حر وحرائق تجتاح شرق كندا
صورة وزعتها حكومة نوفا سكوشا تظهر مشاركة إحدى الطائرات المتخصصة بإخماد حريق، 31 مايو. (أ ف ب)
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يشهد شرق كندا منذ أمس الخميس، موجة حر قياسية تهدد بتأجيج حرائق «غير مسبوقة» تجتاح الساحل المطل على المحيط الأطلسي وأجزاء أخرى من البلاد.

وكان أكثر من 210 حرائق تستعر في أنحاء كندا بما فيها 82 حريقًا خارج السيطرة، وأكثر من 2.7 مليون هكتار من الأراضي دُمرت في حرائق هذا العام، أي ثمانية أضعاف معدل ما دُمر في العقود الثلاثة الماضية وفق مسؤولين.

وقال وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير، في مؤتمر صحفي في أوتاوا، «هذه الظروف في بداية الموسم غير مسبوقة وبالطبع تثير قلقا عميقا»، وفق وكالة «فرانس برس».

- هطول الأمطار يبعث الأمل بالسيطرة على الحرائق المستعرة في غرب كندا

وبعد اندلاع حرائق كبيرة في غرب البلاد في مايو، لا سيما في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان، انتقلت عمليات مكافحة الحرائق الأسبوع الماضي إلى نوفا سكوشا على ساحل الأطلسي، غير المعتاد على حرائق الغابات الشديدة، بعد طقس حار وجاف يتقدم شرقا.

وقال وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون: «الحقيقة أن كندا تعاني من تداعيات تغيّر المناخ، بما في ذلك حرائق غابات أكثر تواتراً وشدة»، متوقعاً أن تتضاعف مساحة الغابات التي ستدمرها حرائق الغابات بحلول 2050.

«الأرقام مخيفة.. نعاني من صدمة رهيبة»

وفي نوفا سكوشا اندلع 16 حريقا الخميس، ودُمر 200 منزل وأجلت السلطات نحو 20 ألف شخص.

وقال تيم هيوستن رئيس وزراء نوفا سكوشا، «الأرقام مخيفة.. مقاطعتنا تعاني من صدمة رهيبة».

وتتدفّق المساعدات على المقاطعة، إذ أرسلت أونتاريو شاحنات لإطفاء الحرائق، في حين أرسلت الولايات المتّحدة إطفائيين للمساعدة، وأرسلت مناطق كندية مجاورة عشرات الطائرات المتخصصة بمكافحة الحرائق، كما انضمّ أفراد من خفر السواحل إلى جهود إخماد النيران.

وقال ديفيد ستيفز مسؤول الموارد الطبيعية المحلي «نحن بعيدون عن نهاية الأزمة.. ما زلنا نتعامل مع وضع خطير للغاية ومتقلب»، مضيفا «نحن بحاجة إلى الطبيعة الأم للوقوف معنا في هذا الأمر».

ظواهر مناخية متطرّفة
وأدّى الطقس الجافّ ودرجات الحرارة المرتفعة المتوقّعة في الأيام المقبلة إلى زيادة مخاوف السلطات من تفاقم وضع الحرائق المستعرة.

ووصل الدخان المنبعث من الحرائق في نوفا سكوشا إلى ساحل الولايات المتحدة المطل على المحيط الأطلسي، ممّا تسبّب في ارتفاع نسبة تلوّث الهواء في ولاية نيوجيرسي وفي أجزاء من ولاية بنسلفانيا.

وفي السنوات الأخيرة، تعرّض غرب كندا مراراً لظواهر مناخية متطرّفة زادها شدّة وتواتراً الاحتباس الحراري.

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