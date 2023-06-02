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النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 08:27 صباحا
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
البرلمان السويسري. (أرشيفية : الإنترنت)
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صوّت البرلمان السويسري الخميس، ضد مشروع قانون يرمي إلى تشريع نقل أسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

وجاء التصويت في البرلمان السويسري في اليوم الذي التقى فيه رئيس سويسرا ألان بيرسيه، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة للمجموعة السياسية الأوروبية في مولدافيا، في اجتماع بحث خلاله الرجلان في تصدير أعتدة حربية، وفق وكالة «يورو نيوز».

الموافقة تعني «خرق الحياد»
وصوّت 98 من أعضاء المجلس الوطني في برن ضد المبادرة البرلمانية التي أعدّتها إحدى اللجان، فيما صوّت 75 عضوا لصالحها.

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وقال جان لوك أدور، النائب عن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر تكتل في المجلس الوطني، إن الموافقة على هذه المبادرة يعني «خرق الحياد».

وسويسرا تعتمد منذ زمن مبدأ الحياد في النزاعات العسكرية، علما بأن البلاد البالغ عدد سكانها 8,8 مليون نسمة ولا منفذ بحريا لها، لا تزال تعتمد الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال.

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