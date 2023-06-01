إصابة شخصين إثر تحطم مُسيَّرة في بيلغورود الروسية قرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

جُرح شخصان، الخميس، جرَّاء تحطم مُسيَّرة في مدينة بيلغورود بجنوب غرب روسيا القريبة من أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون.

وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: «انفجر مقذوف غير معروف في بيلغورود». وأضاف «بحسب البيانات الأولية، سقطت مسيّرة على طريق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- موسكو تعلن صد محاولة غزو أوكرانية لأراضيها

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الجيش الروسي التصدي لمحاولة غزو أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: «بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية بقوة سريتّين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية».