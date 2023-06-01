بلينكن: واشنطن تفكّر بإجراءات ضد قادة السودان

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة.

وقال بلينكن للصحفيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو: «إن الولايات المتحدة تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ».

وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودًا على التأشيرات «بحق الأطراف الذين يمارسون العنف» في السودان.

وأشار سوليفان في بيان أن أعمال العنف في هذا البلد تشكّل «مأساة ينبغي أن تتوقف»، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.