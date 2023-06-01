الكرملين ينتقد «صمت» المجتمع الدولي للقصف الحدودي

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد الكرملين، الخميس، ما وصفه بصمت المجتمع الدولي حول قصف منطقة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية، والذي حمّلت موسكو مسؤوليته لكييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «لدى المجتمع الدولي كل فرصة لمشاهدة التسجيلات المصورة وقراءة المواد التي تصف الضربات على المباني السكنية والبنى التحتية الاجتماعية وغيرها.. لا توجد كلمة واحدة تنتقد كييف»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وكان الجيش الروسي أعلن اليوم التصدي لمحاولة غزو أوكرانية لمنطقة بليغورود الحدودية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.

وتتعرض البلدة منذ ساعات إلى قصف متواصل أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، في حين اتهم الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف القوات الأوكرانية بقصف وسط المدينة وأطرافها.