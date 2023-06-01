زيلينسكي: الشكوك حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو تعرِّض أوروبا للخطر

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بضم بلاده ومولدوفا، إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قائلاً: «كل شك نظهره هو خندق ستحاول روسيا احتلاله».

وقال زيلينسكي خلال لقاء للمجموعة السياسية الأوروبية في بولبواكا شرق مولدوفا: «يجب أن تكون كل الدول الأوروبية التي تتشارك حدودا مع روسيا والتي لا تريد أن تأخذ روسيا جزءًا من أراضيها، أعضاء كاملي العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي».

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وأعلنت رئيسة مولدافيا مايا ساندو في وقت سابق أن بلادها تريد الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن «لحماية نفسها من التهديد الروسي» وقالت: «بالطبع لا شيء يقارن بما يحصل في اوكرانيا، لكننا نرى الخطر ونعتقد أنه لا يمكننا إنقاذ ديمقراطيتنا إلا عبر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».