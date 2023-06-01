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ستولتنبرغ يزور أنقرة قريبا لدفع طلب السويد الانضمام إلى «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 08:44 صباحا
ستولتنبرغ يزور أنقرة قريبا لدفع طلب السويد الانضمام إلى «ناتو»
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس أنه سيزور أنقرة «في المستقبل القريب» لدفع طلب السويد الانضمام إلى «ناتو»، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال ستولتنبرغ في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي في أوسلو «أنا واثق من أن السويد ستكون عضوا، ونحن نعمل من أجل أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وزير سويدي: استوفينا كل الشروط
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم الخميس أن بلاده نفذت شروط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، داعيا تركيا والمجر إلى رفع معارضتهما دون تأخير.

وصّرح بيلستروم في بداية اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في أوسلو «وفت السويد بكل الالتزامات التي تعهدنا بها في قمة مدريد العام الماضي، بما فيها التشريع الجديد حول الإرهاب»، مضيفا «حان الوقت لتبدأ تركيا والمجر التصديق على عضوية السويد في الناتو».

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