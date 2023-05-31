موسكو تندد بعمل «استفزازي متهور» بعد إغلاق ألمانيا أربع قنصليات روسية

القاهرة - بوابة الوسط

نددت موسكو الأربعاء بقرار ألمانيا إغلاق أربع من القنصليات الروسية الخمس على أراضيها معتبرة ذلك خطوة «استفزازية» وتوعدت بالرد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية «يجب ألا يكون هناك شك في برلين بأن هذه الأفعال الاستفزازية المتهورة لن تبقى دون رد مناسب من طرفنا»، وفق «فرانس برس».

أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية حظرت على روسيا تشغيل أربع قنصليات عامة في البلاد ردًا على طرد موسكو موظفي دولة ألمان من روسيا.

روسيا تضع حد أقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية

وأوضح الناطق أنه من المقرر ألا يجري السماح لروسيا اعتبارًا من نهاية العام الجاري سوى بتشغيل سفارتها في برلين، بالإضافة إلى قنصلية واحدة من خمس قنصليات روسية موجودة في ألمانيا حتى الآن.

كانت وزارة الخارجية الروسية قررت مطلع الأسبوع وضع حد أقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية والمنظمات الوسيطة في روسيا، وهو ما يعني أن عدة مئات من موظفي الدولة الألمان، مثل الدبلوماسيين والمدرسين والعاملين في معاهد «جوته» الثقافية، سيضطرون إلى مغادرة روسيا.