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ماكرون يطالب بضمانات أمنية «ملموسة وموثوقة» لأوكرانيا في حلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 04:24 مساء
ماكرون يطالب بضمانات أمنية «ملموسة وموثوقة» لأوكرانيا في حلف الأطلسي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الغرب أن يقدم «ضمانات أمنية ملموسة وذات مصداقية لأوكرانيا» من خلال «طموح أكبر» مما كان عليه حتى الآن.

قال الرئيس الفرنسي في منتدى «غلوبسيك» في براتيسلافا «سيكون هذا موضوع نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة» بحلول قمة الناتو في يوليو في فيلنيوس، بحسب «فرانس برس».

وذكر أن أوكرانيا «اليوم تحمي أوروبا» وهي مجهزة «بمعدات عسكرية كبرى» لدرجة أنه من مصلحة الغرب «أن تكون لديها ضمانات أمنية موثوقة معنا في إطار متعدد الأطراف».

 حلف شمال الأطلسي في حالة «موت سريري»
وقال ماكرون الذي اعتبر في 2019 أن حلف شمال الأطلسي في حالة «موت سريري»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أيقظ الحلف عبر أسوأ صدمة» من خلال غزو أوكرانيا.

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وقال ماكرون أمام منتدى غلوبسيك في براتيسلافا «نحتاج اليوم إلى مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مضاد فعال»، ومضى «هذا أمر حتمي. وهو ما نقوم به. علينا تكثيفه لأن ما هو على المحك في الأشهر المقبلة هو إمكانية سلام يجري اختياره وبالتالي يكون دائمًا».

 «أوروبا الدفاعية» 
كما أكد الرئيس الفرنسي أن «أوروبا الدفاعية»، «الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي» هي «أمر حتمي لكي تكون هناك مصداقية على المدى الطويل»، داعيًا الأوروبيين إلى امتلاك «قدرة ضرب في العمق» وإلى شراء أسلحة أوروبية.

وتابع «يعود إلينا نحن الأوروبيين، في المستقبل أن نمتلك قدرتنا الخاصة على الدفاع عن أنفسنا وإدارة جوارنا»، مضيفًا «جغرافيتنا لن تتغير». وأوضح أن «روسيا ستبقى روسيا مع نفس الحدود» و«يجب أن نبني فضاء، يتيح لنا التعايش بأكثر الطرق سلمية، بدون أي سذاجة، مع روسيا الغد».

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