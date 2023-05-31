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«الكرملين» يدعو إلى احترام حقوق صرب كوسوفو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 03:13 مساء
«الكرملين» يدعو إلى احترام حقوق صرب كوسوفو
صرب كوسوفو بمواجهة شرطة مكافحة الشغب في زفيكان. (الإنترنت)
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دعا الكرملين الأربعاء إلى احترام حقوق صرب كوسوفو الذين أكد أنه يقدم لهم «دعمًا غير مشروط»، بينما يستمر التوتر الشديد في هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان بعد اشتباكات. 

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «يجب احترام كل الحقوق والمصالح المشروعة لصرب كوسوفو»، مؤكدًا «نحن نقدم دعمنا غير المشروط لصربيا والصرب»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء استبعاد كوسوفو من برنامج لتدريبات عسكرية في أول عقوبة بعد تسليم ألبان مهامهم رسميًا على رأس بلديات في مدن الشمال على أثر فوزهم في انتخابات قاطعها الصرب الذين يشكلون أغلبية في تلك المنطقة، مما أدى إلى تجدد التوتر.

القوى الغربية تدعو إلى وقف التصعيد
ودعت القوى الغربية إلى وقف التصعيد بعد اشتباكات عنيفة جرت الإثنين أمام مبنى بلدية وجرح فيها نحو خمسين متظاهرا وحوالي ثلاثين جنديًا من القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلن السفير الأميركي في بريشتينا جيفري هوفينير استبعاد كوسوفو من «ديفندر 23»، وهو برنامج لتدريبات عسكرية مشتركة بين أكثر من عشرين 20 دولة بدأ في أبريل ويفترض أن يستمر حتى نهاية يونيو في أوروبا.  وقال هوفينير للصحفيين «بالنسبة لكوسوفو هذا التدريب انتهى».

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وكانت حملة قصف أجبرت في 1999 القوات الصربية على الانسحاب من كوسوفو. ومنذ ذلك الحين، يقوم «ناتو» بعملية لحفظ السلام في هذه المنطقة ذات الأغلبية الألبانية التي أعلنت استقلالها في 2008 وما زالت صربيا ترفض الاعتراف بها. 

بلينكن بيهدد باتخاذ إجراءات غير مسبوقة
وانتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان مجددًا رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي، معتبرًا أن قراره بشأن رؤساء البلديات «أدى إلى تفاقم التوتر بشدة وبلا ضرورة». ودعا بلينكن «كل الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل التوتر»، ودان «العنف غير المقبول» ضد قوات حفظ السلام. 

وهدد السفير الأميركي باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لإنهاء الدعم الدبلوماسي للاعتراف الدولي بهذه الدولة الواقعة في البلقان وما زال استقلالها موضع نزاع بين روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية. 
 وقال هوفينير «طلبنا من رئيس الوزراء كورتي بشكل مباشر جدًا اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق وقف التصعيد في الشمال ولم يستجب لهذه الطلبات».

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