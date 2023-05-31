ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية حظرت على روسيا تشغيل أربع قنصليات عامة في البلاد ردًا على طرد موسكو موظفي دولة ألمان من روسيا.

وأوضح الناطق أنه من المقرر ألا يجري السماح لروسيا اعتبارًا من نهاية العام الجاري سوى بتشغيل سفارتها في برلين، بالإضافة إلى قنصلية واحدة من خمس قنصليات روسية موجودة في ألمانيا حتى الآن، بحسب «فرانس برس».