ألمانيا تغلق أربع قنصليات روسية على أراضيها...

أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية حظرت على روسيا تشغيل أربع قنصليات عامة في البلاد ردًا على طرد موسكو موظفي دولة ألمان من روسيا.
وأوضح الناطق أنه من المقرر ألا يجري السماح لروسيا اعتبارًا من نهاية العام الجاري سوى بتشغيل سفارتها في برلين، بالإضافة إلى قنصلية واحدة من خمس قنصليات روسية موجودة في ألمانيا حتى الآن، بحسب «فرانس برس».
روسيا تضع حد أقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية
كانت وزارة الخارجية الروسية قررت مطلع الأسبوع وضع حد أقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية والمنظمات الوسيطة في روسيا، وهو ما يعني أن عدة مئات من موظفي الدولة الألمان، مثل الدبلوماسيين والمدرسين والعاملين في معاهد «جوته» الثقافية، سيضطرون إلى مغادرة روسيا.
تعليقات