قتيل في روسيا جراء ضربة أوكرانية على مركز للنازحين

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح الثلاثاء، في قصف أوكراني على مركز للنازحين في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب ما أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.

وقال غلادكوف على تلغرام «قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بسلاح المدفعية مركزًا للنازحين يضم مدنيين مسنين وأطفالاً.. قتل حارس أمن وأصيب شخصان بجروح».

- روسيا: دعم الغرب لأوكرانيا يدفعها لشن هجمات غير مسؤولة

وفي وقت سابق اليوم، أخذت روسيا على الغربيين دعمهم لأوكرانيا الذي تقول إنه يدفع كييف إلى شن هجمات «غير مسؤولة» بشكل متزايد، وذلك بعد هجوم غير مسبوق بمسيَّرات على موسكو صباح الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن «دعم الغربيين لنظام كييف يدفع القادة الأوكرانيين إلى ارتكاب أعمال إجرامية غير مسؤولة بشكل متزايد»، متهمة أوكرانيا بالسعي لـ«نشر الذعر» في روسيا.