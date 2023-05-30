الدنمارك تعتزم إنفاق 19.2 مليار يورو على الدفاع في العقد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم الحكومة الدنماركية إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، في كوبنهاجن اليوم الثلاثاء، إن حكومته اقترحت إنفاق ما مجموعه نحو 143 مليار كرونة دنماركية (19.2 مليار يورو) على الدفاع والأمن في الفترة من 2024 حتى 2033، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب ».

ووصف بولسن هذه الخطوة بأنها تمثل توسعا «تاريخيا» في جهاز الدفاع، مشيرا إلى أن الحرب مستعرة في أوروبا ولم يعد من الممكن اعتبار السلام من الأمور المفروغ منها.

وتعتزم حكومة رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الخاص بوصول نفقات كل دولة عضو في الحلف إلى 2% من إجمالي إنتاجها المحلي في موعد أقصاه عام 2030.

مفاوضات مع أحزاب أخرى في البرلمان

وجاء في الاقتراح الحكومي أن النفقات الدفاعية للبلد البالغ عدد سكانه 5.9 مليون نسمة تبلغ في الوقت الراهن وفقا لتعريف الناتو نحو 36 مليار كرونة سنويا، واقترحت الحكومة رفع هذا المبلغ بحلول 2030 ليصل إلى 56 مليار كرونة سنويا.

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وستجري الحكومة خلال الأسبوع الجاري مفاوضات مع أحزاب أخرى في البرلمان، وتهدف من هذه المفاوضات التوصل إلى اتفاق سياسي واسع النطاق حول التوجه الاستراتيجي العام والإطار المالي للدفاع في فترة الأعوام العشرة، على أن يجرى إقرار مبادرات ملموسة عبر اتفاقات جزئية اعتبارا من خريف العام الحالي.