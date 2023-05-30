  • Alwasat News
Atwasat

المدعي العام في قضية محاولة اغتيال كيرشنر يطلب بدء محاكمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 11:40 صباحا
المدعي العام في قضية محاولة اغتيال كيرشنر يطلب بدء محاكمة
نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر، تتوجه إلى مناصريه في بلازا دي مايو في بوينوس آيرس، 25 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

طلب المدعي العام الذي يحقق في محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر في سبتمبر، إحالة المتهمين الثلاثة على المحاكمة، ما أثار حفيظة كريشنر التي تعتبر أن على المحققين ان يوسعوا نطاق بحثهم وألا يكتفوا بالأشخاص الثلاثة.

وطلب المدعي العام كارلوس ريفولو من القاضية ماريا يوخينيا كابوتشيتي، التي تشرف على التحقيق، إحالة فرناندو ساباغ مونتييل وبريندا أوليارتي وغابريال نيكولاس كاريسو على المحاكمة بتهمة محاولة القتل مع سابق تصميم، الأولان كمخططين مشاركين والثالث كـ"مشارك ثانوي»، وفق وكالة «فرانس برس».

واعتبر ريفولو أن التحقيق حول المشتبه بهم الثلاثة قد انتهى، لكنه أوصى بمواصلة التحقيقات للبحث في «وجود مشاركين آخرين أو مموّلين».

وفي الأول من سبتمبر 2022، صوّب ساباغ مونتييل (35 عامًا) مسدسًا على رأس كيرشنر على بعد أمتار قليلة من دون أن يطلق النار خلال اختلاطها بمناصرين لها أمام منزلها في بوينوس أيرس، وعند حدوث ذلك، أوقف على الفور.

أوقفت بريندا يوليارتي التي كانت صديقته في تلك الفترة، بعد بضعة أيام، ثمّ أوقف شخص ثالث من معارفهما كان يوظّفهما أحيانًا في متجر الحلوى النقال الذي يمكله.

«تصرّف بمفرده» ولا يشعر بأي ندم
وبعد تحقيق استمر ثمانية أشهر، لم يظهر أي دليل ملموس يشير إلى تخطيط للعملية خارج الثلاثي المشتبه به غير المسيس كثيرا.

ويبدو أن الدافع خلف العملية هو كرههم لكيرشنر (يسار وسط) وهي رئيسة سابقة (2007-2015) لا تزال شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية.

- البرلمان الأرجنتيني يبدي «وحدة هشة» بعد الهجوم على كيرشنر
- نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال

ي مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية في مارس، أكّد ساباغ مونتييل أنه «تصرّف بمفرده» ولا يشعر بأي ندم، مشيرًا إلى أنه أقدم على فعلته «بسبب الوضع في البلد».

وترفض كيرشنر الرئيسة السابقة للأرجنتين (2007-2015) ومعسكرها فكرة أن المشتبه بهم الثلاثة، كان دافعهم الأساسي كراهية لشخصها ولأفكارها، كما تبين من رسائل واتصالات هاتفية لهم.

وتعتبر أن هناك تدبيرا سياسيا وراء الهجوم وتمويلًا خاصًا وراء مهاجميه مرتبطا بحكومة ماوريسيو ماكري (يمين الوسط) رئيس البلاد من 2015 إلى 2019.

وطلبت استبعاد القاضية التي تحقق في الاعتداء عليها، مشككة في حيادها ومستنكرة ترددها في البحث في أدلة معينة، غير أن القضاء الأرجنتيني رفض طلبها في نوفمبر.

والإثنين، نددت كيرشنر بـ«تكريس الإفلات من العقاب» بعد تحقيق تخلله على حد قولها «محو اتصالات»، و«تدمير أدلّة» و«محاولة واضحة ويائسة لعدم السعي إلى إيجاد مشاركة محتملة لآخرين أو ممولين أو محرّضين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي «يوروبا ليغ»

من يتنازل عن الكمال؟.. مورينيو في مواجهة إشبيلية بنهائي «يوروبا ليغ»
المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟

المياه: هل تكون سببًا في خلق تعاون عربي أفريقي ناجع؟
فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري

فوز عريض لسلة الأهلي طرابلس على الهلال في ثماني الدوري
الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية

الأهلي طرابلس يتأهل إلى دوري المجموعات بالبطولة العربية
السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)

فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو ...
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر

مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«كونغرس» في سباق مع الزمن لإقرار اتفاق سقف الدين
«كونغرس» في سباق مع الزمن لإقرار اتفاق سقف الدين
المدعي العام في قضية محاولة اغتيال كيرشنر يطلب بدء محاكمة
المدعي العام في قضية محاولة اغتيال كيرشنر يطلب بدء محاكمة
الدنمارك تعتزم إنفاق 19.2 مليار يورو على الدفاع في العقد المقبل
الدنمارك تعتزم إنفاق 19.2 مليار يورو على الدفاع في العقد المقبل
الكرملين: الهجوم على موسكو ردّ من كييف على الضربات الروسية الأخيرة
الكرملين: الهجوم على موسكو ردّ من كييف على الضربات الروسية ...
روسيا تدعو الغرب إلى وقف «دعايته الكاذبة» حول المواجهات في كوسوفو
روسيا تدعو الغرب إلى وقف «دعايته الكاذبة» حول المواجهات في كوسوفو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
المزيد
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات قبيل محادثات سلام جديدة
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات قبيل محادثات سلام جديدة...
الاتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وقف فوري للتصعيد
الاتحاد الأوروبي يدعو الصرب والكوسوفيين إلى وقف فوري للتصعيد...
قادة دول أميركا اللاتينية بضيافة لولا الثلاثاء لترميم العلاقات الدبلوماسية
قادة دول أميركا اللاتينية بضيافة لولا الثلاثاء لترميم ......
روسيا تدعو الغرب إلى وقف «دعايته الكاذبة» حول المواجهات في كوسوفو
روسيا تدعو الغرب إلى وقف «دعايته الكاذبة» حول المواجهات في ......
الكرملين: الهجوم على موسكو ردّ من كييف على الضربات الروسية الأخيرة
الكرملين: الهجوم على موسكو ردّ من كييف على الضربات الروسية ......
المزيد