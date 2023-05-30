إردوغان وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الاناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي من الرئيس ماكرون، مساء أمس الإثنين، هنأ فيه إردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

ماكرون يهنئ إردوغان

وبحسب بيان صادر عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، فإن ماكرون اتصل بنظيره التركي الرئيس إردوغان، وهنأه على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، وتمنى أن تكون نتائج الانتخابات مفيدة للشعب التركي.

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وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات التركية الفرنسية والقضايا الإقليمية.