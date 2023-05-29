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حلف شمال الأطلسي «يدين بشدة» الهجمات على قواته في كوسوفو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 08:46 مساء
حلف شمال الأطلسي «يدين بشدة» الهجمات على قواته في كوسوفو
بلدة زفيتشان شهدت مواجهات بين شرطة كوسوفو والسكان الصرب في المنطقة أحرقت خلالها سيارات للشرطة (الإنترنت)
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دان حلف شمال الأطلسي «بشدة»، اليوم الإثنين، الهجمات «غير المقبولة» على قواته المنتشرة في شمال كوسوفو، والتي أسفرت عن سقوط «جرحى»، حيث جرت مواجهات بين متظاهرين صرب وعناصر في الشرطة.

وقال ناطق باسم الحلف إن «حلف شمال الأطلسي يدين بشدة الهجمات غير المبررة على قوات كفور في شمال كوسوفو والتي أسفرت عن عدد من الجرحى. إن هذه الهجمات غير مقبولة بالكامل. ينبغي أن يتوقف العنف فورا»، بحسب «فرانس برس».

وحاول متظاهرون تابعون للأقلية الصربية في كوسوفو منع أعضاء البلدية المنتخبين في أربع بلدات في شمال البلاد من دخول مقر البلديات، مما أدى إلى مواجهات مع رجال الأمن. وكان الصرب في كوسوفو قد قاطعوا الانتخابات البلدية، في ظل توتر مستمر مع الحكومة المركزية في بريشتينا.

-  صدامات بين متظاهرين صرب والشرطة في شمال كوسوفو
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وأطلقت شرطة كوسوفو الإثنين غازًا مسيلًا للدموع لتفريق متظاهرين صرب يحتجون من أجل محاولة منع رؤساء بلديات ألبان منتخبين في اقتراع مثير للجدل من تولي مناصبهم في بلدات ذات غالبية صربية في شمال كوسوفو.

أربع بلديات معظم سكانها ينتمون للأقلية الصربية
عُيّن هؤلاء الرؤساء للبلديات عقب انتخابات محلية نظمتها سلطات كوسوفو في 23 أبريل في أربع بلديات معظم سكانها ينتمون للأقلية الصربية في شمال كوسوفو. وكان هؤلاء قد قاطعوا هذه الانتخابات إلى حد كبير، فلم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفا مسجلين. ويطالب المحتجون أيضًا بانسحاب قوات الأمن الخاصة المنتشرة في المنطقة منذ عدة أيام.

تدهور الوضع في زفيتشان حيث صدت القوات الخاصة مجموعة من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر البلدية من جهتها، قالت الشرطة في بيان إنها ردّت عندما حاول المتظاهرون اختراق طوق أمني «باستخدام العنف والغاز المسيل للدموع».

وقاطع الصرب، الذين غادر ممثلوهم السياسيون الإدارات المحلية في شمال كوسوفو في نوفمبر في سياق مواجهة بين بلغراد وبريشتينا، الانتخابات البلدية التي نظمتها حكومة كوسوفو في أبريل لإنهاء الفراغ المؤسسي.

 قوة حلف شمال الأطلسي تعزز وجودها في الشمال
وحصلت صدامات شبيهة الجمعة خلال وصول رؤساء بلديات لتسلّم مناصبهم برفقة الشرطة. وقالت قوة حلف شمال الأطلسي المنتشرة في كوسوفو إنها «عززت وجودها» في الشمال وحثت بلغراد وبريشتينا على استئناف الحوار برعاية الاتحاد الأوروبي لتخفيف التوتر.

وتشهد كوسوفو، الإقليم الصربي السابق الذي أعلن استقلاله في 2008، مواجهات متكررة في الشمال حيث تشجع بلغراد الصرب على تحدي سلطات البلاد التي تسعى لفرض سيادتها على المنطقة بأكملها. وحتى الآن، لا تعترف صربيا بكوسوفو كدولة مستقلة.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الجمعة سلطات كوسوفو إلى «التراجع فورا واحتواء التصعيد». وعبّرت هذه الدول في بيان مشترك عن «قلقها إزاء قرار صربيا رفع مستوى تأهب قواتها المسلحة عند الحدود مع كوسوفو».

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