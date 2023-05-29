البرلمان الأوكراني يقر مشروع عقوبات ضد إيران على خلفية تزويد موسكو بالأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

أقر النواب الأوكرانيون الإثنين مشروع عقوبات على إيران، المتهمة بتزويد موسكو أسلحة تستخدمها في غزوها لأوكرانيا، الأمر الذي يكرس القطيعة بين كييف والجمهورية الإسلامية.

وقال البرلمان الأوكراني على موقعه إن «هذا القرار يوائم بين العقوبات الأوكرانية وما يقوم به مجمل العالم المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران»، بحسب «فرانس برس».

والسبت اتهمت طهران الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بترويج دعاية مناهضة لإيران حينما طالبها بالتوقف عن إمداد روسيا بالطائرات المسيرة، وقالت إن تصريحاته تهدف للحصول على مزيد من الأسلحة والمساعدات المالية من دول الغرب.

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وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن إيران محاولات لتضليل الرأي العام ومسرحية سياسية مرفقة بادعاءات باطلة وبلا قيمة، حسب تعبيره.

وأكد أن تكرار زيلينسكي لادعاءاته ضد إيران محاولة للمشاركة في الحرب الإعلامية ضد إيران والشعب الإيراني، ولجذب مزيد من المساعدات العسكرية من الدول الغربية. وجدد كنعاني معارضة إيران للحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول سياسية لإنهائها في أسرع وقت.

رسالة للشعب الإيراني

وكان زيلينسكي وجّه رسالة للشعب الإيراني اتهم فيها الحكومة الإيرانية بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة، والمشاركة بالحرب ضد بلاده، طالبا من طهران أن تقف في الجهة الصحيحة من التاريخ، وفق تعبيره.

ودعا الرئيس الأوكراني إيران للتوقف عن الانزلاق إلى «الجانب المظلم من التاريخ» المترتب على تزويدها موسكو بالطائرات المسيّرة. ونفت إيران في بادئ الأمر إمداد روسيا بطائرات مسيّرة من طراز شاهد، لكنها قالت لاحقا إنها زودتها بعدد محدود منها قبل بدء الصراع الأوكراني، بينما تقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في هجمات روسيا على المدن والبنية التحتية.