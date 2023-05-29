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أنقرة تدين تعرض سفينة صيد تركية لإطلاق نار من قوات سورية في المياه الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 01:07 مساء
أنقرة تدين تعرض سفينة صيد تركية لإطلاق نار من قوات سورية في المياه الدولية
مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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دانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إطلاق النار على سفينة صيد تركية، قالت إنه صدر من سفينتين تابعتين للنظام السوري.

فتح تحقيق في الحادث
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير تانجو بيلغيتش، في بيان اليوم، «ندين تعرض قارب الصيد التركي محمودكان - 1 ، الذي أبحر من ميناء أضنة كاراتاش، لإطلاق نار أمس 28 مايو، من قبل سفينتين تابعتين لقوات النظام السوري أثناء إبحار هما في المياه الدولية».

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وأشار بيلغيتش، إلى إصابة صيادين بجروح طفيفة فيما لحقت أضرار مادية بالقارب، مضيفا «سنتابع هذا الحدث المؤسف الذي وقع في المياه الدولية، وكان موضوع تحقيق من مكتب المدعي العام في سامانداغ».

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