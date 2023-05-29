الكرملين: روسيا لديها أهداف طموحة جدا مع تركيا بعد فوز إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد الكرملين الإثنين أن لروسيا «أهدافًا طموحة جدًا» في علاقاتها مع تركيا، بعد فوز رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، «عندما يتعلّق الأمر بتنفيذ مشاريع روسية تركية مشتركة، هناك ديناميكية عالية قائمة.. بالطبع، نتوقع أن تستمر هذه الديناميكية لأن الأهداف طموحة جدًا بالفعل»، وفق وكالة «فرانس برس».

- زعماء العالم يهنئون إردوغان برئاسة تركيا

وتلقى رجب طيب إردوغان، مساء الأحد، رسائل من زعماء العالم بمناسبة فوزه بدورة رئاسية جديدة في تركيا، بعد تفوقه بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي مددت حكمه المستمر منذ عقدين حتى العام 2028.