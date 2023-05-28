زيلينسكي يهنئ إردوغان ويأمل تعزيز العلاقات من أجل أمن أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، رجب طيب إردوغان بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا، معربًا عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون من أجل أمن واستقرار أوروبا.

وقال زيلينسكي عبر «تويتر»: «نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا، وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا».

- الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن إعادة انتخاب إردوغان لولاية جديدة

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، مساء اليوم الأحد، «إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان لولاية رئاسية جديدة».

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، إن «النتائج الحالية تشير إلى حصول إردوغان على 52.14%، وكمال كيليتشدار أوغلو على 47.86% بعد فرز أصوات الناخبين».