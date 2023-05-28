السيسي يبعث رسالة تهنئة لإردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان لولاية جديدة.

كما هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رجب طيب إردوغان بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا الأحد، معتبرًا أن «لدى فرنسا وتركيا تحديات هائلة تخوضانها معًا». وبين هذه التحديات، أشار ماكرون عبر تويتر إلى «عودة السلام في أوروبا ومستقبل تحالفنا الأوروبي الأطلسي والبحر المتوسط»، مضيفًا «مع الرئيس إردوغان الذي أهنئه سنواصل المضي قدما».

بوتين يهنئ إردوغان

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إردوغان بفوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. وقال بوتين «فوزكم في هذه الانتخابات هو النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيسًا للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة»، وفق بيان نشره موقع الرئاسة الروسية.

- بوتين يهنئ إردوغان ويعتبر إعادة انتخابه «دليلا واضحا» على دعم الأتراك له

- الأناضول: إردوغان حصل على 52.07% وكيليتشدار 47.93% بعد فرز 99.63% من الأصوات.. والرئيس التركي يلقي «خطاب النصر»

وأعلن الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان، الأحد، فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في اسطنبول، وسط حشد من أنصاره «عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة».

تصدر نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

وتصدر الرئيس التركي المنتهية ولايته، مساء الأحد، نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 99.63% من بطاقات الاقتراع، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وحصد إردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عامًا على 52.07% من الأصوات مقابل 47.93% لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو، وفق هذه النتائج غير النهائية، بحسب «فرانس برس».

إردوغان يشكر المواطنين الأتراك

ووجه إردوغان الشكر للمواطنين الأتراك وكوادر حزب العدالة والتنمية لدورهم في تحقيق نسب عالية في الانتخابات، وتمكينه من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات مقبلة.

وقال إردوغان خلال الاحتفال مع أنصاره بتصدره نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن «فوزي بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية،» وأن «شعبنا جعلنا نعيش عيد الديمقراطية» قائلًا: «بدأنا المسيرة وسنستمر بها وسنكون على قدر الثقة التي منحتمونا إياها».