  • Alwasat News
Atwasat

غارة أميركية تستهدف موقعا لـ«الشباب» الصومالية بعد هجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 03:50 مساء
غارة أميركية تستهدف موقعا لـ«الشباب» الصومالية بعد هجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي
عناصر بحركة الشباب الصومالية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أفاد مسؤولون أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية في الصومال استهدفت أسلحة وعتادًا لحركة الشباب بالقرب من قاعدة عسكرية للاتحاد الأفريقي كانت قد تعرضت في يوم سابق لهجوم من قبل الحركة المتشددة.

وتعرضت قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة مقديشو والتي تؤوي قوة أوغندية إلى هجوم تبنته الحركة «المتطرفة» المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتل منذ 2007 الحكومة الفدرالية المدعومة من الأسرة الدولية، بحسب «يورو نيوز».

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا في بيان إنها «دمرت أسلحة ومعدات استولى عليها مقاتلو حركة الشباب بصورة غير مشروعة»، دون أن تحدد متى وأين سُرقت هذه الأسلحة.

 غارة جوية على مسلحين في محيط قاعدة بولو 
وأضافت أنها شنت غارة جوية على مسلحين في محيط قاعدة بولو مارير الجمعة دعما للحكومة الفدرالية الصومالية وقوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام المعروفة باسم «أتميس».

-  مقتل 10 مدنيين في هجوم لحركة الشباب الصومالية في مقديشو
-  الانتخابات الصومالية ستجرى بالاقتراع العام المباشر اعتبارا من 2024

وقال سكان محليون وقائد عسكري صومالي إن مقاتلي حركة الشباب اقتحموا القاعدة بسيارة مفخخة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح. وقالت القيادة الأميركية إن «تقييمها الأولي هو أنه لم يصب أو يقتل أي مدنيين في غارتها».

قوة الاتحاد الأفريقي تحل مكان قوة الأمم المتحدة 
وشنت القوات الموالية للحكومة المدعومة من «أتميس» هجومًا في أغسطس الماضي على حركة الشباب التي تشن تمردًا في هذه الدولة الهشة في القرن الأفريقي منذ أكثر من 15 عامًا.

وحلت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أتميس» التي تضم نحو 20 ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في أبريل 2022 مكان قوة الأمم المتحدة التي تم نشرها منذ العام 2007 لمكافحة تمرد حركة الشباب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
هل يدخل غرفة الإنعاش؟.. محللون: العراق غير جاهز لعالم ما بعد النفط

هل يدخل غرفة الإنعاش؟.. محللون: العراق غير جاهز لعالم ما بعد النفط
إردوغان يطمح لولاية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية اليوم

إردوغان يطمح لولاية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية اليوم
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان «كان»

المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان «كان»
بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش

بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة

(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
أساليب مبتكرة يستخدمها أنصار المعارضة التركية لتعبئة الناخبين

أساليب مبتكرة يستخدمها أنصار المعارضة التركية لتعبئة الناخبين
(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا

(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة ...
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»

هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد حادثة فتح باب في الجو
«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد حادثة ...
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات بلدية ومحلية في إسبانيا
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات بلدية...
روسيا عن تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»: الغرب يلعب بالنار
روسيا عن تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»: الغرب يلعب بالنار
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي»
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من النظام ...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
المزيد
غارة أميركية تستهدف موقعا لـ«الشباب» الصومالية بعد هجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي
غارة أميركية تستهدف موقعا لـ«الشباب» الصومالية بعد هجوم على ......
قبل تسليم السلطة.. بخاري يدافع عن نتيجة الانتخابات الرئاسية النيجيرية
قبل تسليم السلطة.. بخاري يدافع عن نتيجة الانتخابات الرئاسية ......
مودي يدشن مبنى البرلمان الجديد في الهند
مودي يدشن مبنى البرلمان الجديد في الهند...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي»
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من ......
المزيد