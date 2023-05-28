  • Alwasat News
Atwasat

قبل تسليم السلطة.. بخاري يدافع عن نتيجة الانتخابات الرئاسية النيجيرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 02:32 مساء
قبل تسليم السلطة.. بخاري يدافع عن نتيجة الانتخابات الرئاسية النيجيرية
الرئيس النيجيري محمد بخاري وزوجته عائشة بخاري، بمركز اقتراع في بلدة دورا للإدلاء بأصواتهما في انتخابات الرئاسة، 25 مايو 2023. (رويترز)
alwasat radio

دافع الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الأحد، عن سجله في الاقتصاد ونتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، وقال قبل يوم من تسليم السلطة لخليفته، إنه يترك إرثا من الانتخابات الموثوقة والنزيهة.

وتولى بخاري الرئاسة لأول مرة في عام 2015، بعد أن وعد بإنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد وانعدام الأمن، لكن الكثير من النيجيريين يقولون إن هذه الملفات زادت سوءا في عهده، وفق وكالة رويترز».

وطعن أقرب منافسين معارضين للرئيس المنتخب بولا تينوبو في فوزه، وستبدأ محكمة يوم الثلاثاء النظر في الدعاوى الرئيسية.

- بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

وقال بخاري (80 عاما)، وهو جنرال متقاعد، إن الانتخابات التي أجريت في فبراير الماضي، ساعدت في ترسيخ الديمقراطية في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وإن تينوبو الذي خاض الانتخابات مرشحا عن الحزب الحاكم كان الأفضل في السباق.

رسالة وداع على المستوى الوطني
وتابع بخاري في رسالة وداع جرى بثها على المستوى الوطني «سأترك ورائي عملية انتخابية تضمن مصداقية فرز الأصوات والنتائج ونزاهة وشفافية الانتخابات وتقلص تأثير المال في السياسة إلى أدنى حد ممكن».

وتقع على عاتق تينوبو مسؤولية مواجهة ضعف النمو الاقتصادي والديون القياسية وانكماش إنتاج النفط، كما أن من بين أكبر المشكلات التي تنتظره التضخم الذي يزيد على الـ10% ويفقد المدخرات والأجور قيمتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
هل يدخل غرفة الإنعاش؟.. محللون: العراق غير جاهز لعالم ما بعد النفط

هل يدخل غرفة الإنعاش؟.. محللون: العراق غير جاهز لعالم ما بعد النفط
إردوغان يطمح لولاية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية اليوم

إردوغان يطمح لولاية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية اليوم
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان «كان»

المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان «كان»
بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش

بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة

(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
أساليب مبتكرة يستخدمها أنصار المعارضة التركية لتعبئة الناخبين

أساليب مبتكرة يستخدمها أنصار المعارضة التركية لتعبئة الناخبين
(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا

(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة ...
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»

هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد حادثة فتح باب في الجو
«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد حادثة ...
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات بلدية ومحلية في إسبانيا
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات بلدية...
روسيا عن تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»: الغرب يلعب بالنار
روسيا عن تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»: الغرب يلعب بالنار
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي»
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من النظام ...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
المزيد
غارة أميركية تستهدف موقعا لـ«الشباب» الصومالية بعد هجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي
غارة أميركية تستهدف موقعا لـ«الشباب» الصومالية بعد هجوم على ......
قبل تسليم السلطة.. بخاري يدافع عن نتيجة الانتخابات الرئاسية النيجيرية
قبل تسليم السلطة.. بخاري يدافع عن نتيجة الانتخابات الرئاسية ......
مودي يدشن مبنى البرلمان الجديد في الهند
مودي يدشن مبنى البرلمان الجديد في الهند...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي»
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من ......
المزيد