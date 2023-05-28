  • Alwasat News
Atwasat

رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات بلدية ومحلية في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 11:40 صباحا
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات بلدية ومحلية في إسبانيا
رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته في مدريد في انتخابات بلدية ومحلية، 28 مايو 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ الناخبون الإسبان يصوتون، الأحد، في انتخابات بلدية ومحلية، تمهد للانتخابات التشريعية في نهاية السنة، في ظل استطلاعات للرأي تتوقع هزيمة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وعودة اليمين إلى السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة (19:00 ت غ) على أن تغلق في الساعة (18:00 ت غ)، ويرتقب صدور النتائج الأولية قرابة الساعة (20:00 ت غ)، إذ لا تصدر إسبانيا استطلاعات للرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع بعد إغلاقها.  

وتشمل الانتخابات جميع البلديات الـ8131، أي 35.5 مليون ناخب، والجمعيات، وبالتالي الحكومات المحلية، في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل 18.3 مليون ناخب.

- إسبانيا تفتح تحقيقًا في سقوط ضحايا خلال رحلة لمهاجرين أفارقة إلى جزر الكناري
- إسبانيا تفتح تحقيقا في احتمال دخول نفط روسي للبلاد عبر دول أخرى

ورأى المحلل في مركز «يوراجيا غروب» فيديريكو سانتي، في دراسة نشرت هذا الأسبوع «إذا حقق اليسار نتيجة تفوق التوقعات وتمكن من الاحتفاظ بالسيطرة على معظم الحكومات المحلية المطروحة في الانتخابات، فسوف يعني ذلك أن الانتخابات التشريعية ستشهد منافسة شديدة وسيكون مؤشرا جديا لفرصه في البقاء في السلطة» في نهاية العام.

لكن إن صحّت تكهنات استطلاعات الرأي باختراق لليمين، فسوف يعطي ذلك زعيم الحزب الشعبي (محافظ)، أبرز تشكيلات المعارضة، ألبرتو نونييث فايخو «الدفع» الضروري للفوز في الانتخابات التشريعية في الخريف، برأي سانتي.

ويواجه سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2018، عدة عوائق إذ يقبل على هذه الانتخابات المزدوجة، وهي تراجع صورته بعد سنوات في السلطة، وعودة التضخم، ولو أنه يبقى في إسبانيا أدنى بكثير مما هو في معظم دول الاتحاد الأوروبي، وما نجم عن ذلك من تراجع حاد في القوة الشرائية.

كذلك، عانت حكومته من الأزمات المتتالية التي تهز التحالف بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وشريكه الصاخب في الائتلاف الحاكم حزب بوديموس اليساري المتطرف.

في موقع ضعف 
وهذا ما دفع فايخو إلى بذل كل ما بوسعه لتحويل هذه الانتخابات إلى استفتاء وطني على بيدرو سانشيز، الذي يتهمه بأنه راضخ لأقصى اليسار، وحتى للانفصاليين الباسكيّين والكتالونيّين الذين تعول عليهم حكومته لتمرير إصلاحاتها في البرلمان حيث لا تملك الأكثرية.

وقال فايخو، مساء الجمعة، في مدريد خلال آخر تجمع انتخابي نظمه «أطلب أصوات إسبانيا التي تريد وضع حد للتيار السانشيّ، اعتبارا من الأحد»، وهي عبارة أطلقها على سياسات رئيس الوزراء.

من جهته، ركز سانشيز حملته على حصيلة حكومته، لا سيما على صعيد الجفاف وإدارة المياه، وهو موضوع يتخذ أهمية متزايدة في إسبانيا.

وقال مساء الجمعة مختتما حملة حزبه في برشلونة «السياسات الاجتماعية الديموقراطية تناسب إسبانيا أكثر من السياسات النيوليبرالية» مؤكدا «نحن ندير الاقتصاد بشكل أفضل بكثير».

وما يزيد من ضعف موقع سانشيز أن الاشتراكيين يديرون 10 من المناطق الـ12 التي تجدد جمعياتها، سواء مباشرة أو ضمن ائتلاف.

في المقابل، يشكل هذا الاستحقاق رهانا هائلا لفايخو، إذ أن عدد المناطق التي سيتمكن الحزب الشعبي من انتزاعها من الاشتراكيين، سيكون مؤشرا للرأي العام عما إذا كان فيخو فاز في هذا الشوط الأول، وسينجح في الوصول إلى رئاسة الحكومة في نهاية السنة.

«تزوير» 
لكن فايخو أيضا يواجه مشكلات، أبرزها حزب «فوكس» من أقصى اليمين الذي يمثل القوة الثالثة في البرلمان، ويطمح لأن يصبح شريكا لا غنى عنه للحزب الشعبي من أجل ممارسة السلطة في المناطق، وبعد ذلك على المستوى الوطني، ويحكم الحزب الشعبي وحزب فوكس معا في كاستيّا إي ليون، وهي منطقة لا تصوت الأحد.

وإدراكا منه بأن الانتخابات التشريعية تحسم نتائجها في الوسط، سعى فايخو منذ توليه رئاسة الحزب الشعبي قبل عام لإعطاء صورة اعتدال لحزبه، وبالتالي إبقاء حزب فوكس على مسافة وبالتالي، فسوف يكون في خطر في حال حقق فوكس نتيجة ممتازة في مناطق عدة.

وشهدت الحملة الانتخابية في الأيام الماضية عدة قضايا تزوير تتعلق بشراء أصوات عبر البريد، ترتبط بمعظمها بمرشحين اشتراكيين.

ومن الصعب تقييم وطأة هذه الفضائح، لكن من المؤكد أنها لا تعزز موقع سانشيز الذي جعل من الحوكمة إحدى أولويات حكمه ولطالما حمل على فساد الحكومات اليمينية السابقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
هل يدخل غرفة الإنعاش؟.. محللون: العراق غير جاهز لعالم ما بعد النفط

هل يدخل غرفة الإنعاش؟.. محللون: العراق غير جاهز لعالم ما بعد النفط
إردوغان يطمح لولاية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية اليوم

إردوغان يطمح لولاية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية اليوم
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان «كان»

المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان «كان»
بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش

بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة

(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
أساليب مبتكرة يستخدمها أنصار المعارضة التركية لتعبئة الناخبين

أساليب مبتكرة يستخدمها أنصار المعارضة التركية لتعبئة الناخبين
(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا

(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة ...
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»

هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أزمة الدين الأميركي: بايدن يتحدث لرئيس مجلس النواب كيفن مكارثي
أزمة الدين الأميركي: بايدن يتحدث لرئيس مجلس النواب كيفن مكارثي
بالصور.. التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية
بالصور.. التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية
أوكرانيا تصد هجوم المسيرات «الأكبر» على كييف منذ بدء الغزو الروسي
أوكرانيا تصد هجوم المسيرات «الأكبر» على كييف منذ بدء الغزو الروسي
«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد حادثة فتح باب في الجو
«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد حادثة ...
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات بلدية ومحلية في إسبانيا
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات بلدية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
المزيد
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي»
كيليتشدار أوغلو يدعو الأتراك «للتصويت من أجل التخلّص من ......
روسيا عن تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»: الغرب يلعب بالنار
روسيا عن تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»: الغرب يلعب بالنار...
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات بلدية ومحلية في إسبانيا
رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام اختبار في انتخابات ......
«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد حادثة فتح باب في الجو
«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد ......
المزيد