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«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد حادثة فتح باب في الجو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 10:56 صباحا
«آسيانا إيرلاينز» توقف حجز مقاعد للطوارئ على رحلاتها بعد حادثة فتح باب في الجو
خطوط طيران شركة آسيانا إيرلاينز الكورية الجنوبية (الأنترنت)
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أوقفت شركة «آسيانا إيرلاينز» الكورية الجنوبية إمكانية حجز بعض مقاعد عند مخارج الطوارئ خلال رحلاتها، عقب فتح أحد الركاب مخرجا للطوارئ في الجو، على ما ذكرت شركة الطيران لوكالة «فرانس برس»، الأحد.

ووقعت الحادثة في طائرة من طراز «إيرباص إيه 321-200» كانت تقل ما يقرب من 200 راكب، عند اقترابها من المدرج في مطار دايغو الدولي، على بعد 240 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيول.

وهبطت الطائرة بسلام، لكن بعض الركاب نُقلوا إلى المستشفى بسبب مشكلات تنفسية، من دون تسجيل إصابات خطرة أو أضرار.

- بالفيديو.. راكب يفتح باب طائرة في الجو (تفاصيل)

وقالت الشركة لوكالة «فرانس برس» إن مقعدي الطوارئ «31A» و«26A» على 14 طائرة من طراز «إيه 321-200»، لن يكونا متاحين للحجز على رحلات «آسيانا إيرلاينز»، اعتبارا من الأحد.

وأضافت «كإجراء احترازي للسلامة، سيُطبق هذا الإجراء حتى لو كانت الرحلات ممتلئة».

عقوبة 10 سنوات
وأوقفت السلطات في دايغو الراكب الذي تسبب في الحادثة بتهمة انتهاك قوانين سلامة الطيران، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إدانته.

وقال الرجل الثلاثيني لشرطة دايغو إنه أراد الخروج من الطائرة سريعا، لأنه كان يشعر «بالاختناق» داخل المقصورة.

ولفتت السلطات إلى أن الراكب، قال إنه يعاني ضغوطا نفسية بسبب فصله من عمله أخيرا.

وفي مقطع فيديو قصير نشره أحد الركاب، يمكن رؤية حالة الذعر في الطائرة خلال الرحلة المذكورة، بسبب الهواء القوي الذي ضرب المقصورة، بعد فتح أحد الأبواب أثناء تحليق الطائرة، وتطاير مساند الرأس القماشية في كل الاتجاهات.

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