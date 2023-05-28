بالصور.. التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 وحتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (+3 غرينتش)، وفق وكالة «الأناضول».

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

ويتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح «تحالف الجمهور»، الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، ومرشح «تحالف الأمة» كمال كليتشدار أوغلو.

وفي الانتخابات سيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.​​​​​​​

حظر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها

وبموجب القوانين التركية، يُحظر حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها، ويمكن السماح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط، بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.

وبداية من الساعة التاسعة من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي.

ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة التاسعة، إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة، ابتداء من الساعة السادسة من يوم الانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين بحماية الأمن العام.

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ويمكن إقامة حفلات الزفاف بعد الساعة السادسة يوم الانتخابات، بشرط اتباع قواعد الحظر الانتخابي والقواعد المحددة في هذا الإطار.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في المعركة الرئاسية كل من إردوغان، كليتشدار أوغلو، ومرشح «تحالف أتا» (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين إردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.​​​​​​​

وحصل إردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان على 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​​

مسن تركي يدلي بصوته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، 28 مايو 2023. (وكالة أنباء الأناضول)

تركي يدلي بصوته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، 28 مايو 2023. (وكالة أنباء الأناضول)

شابة تركية تدلي بصوتها في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، 28 مايو 2023. (وكالة أنباء الأناضول)

مسنة تركية تدلي بصوتها في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، 28 مايو 2023. (وكالة أنباء الأناضول)