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إردوغان يطمح لولاية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 07:24 صباحا
إردوغان يطمح لولاية جديدة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية اليوم
امرأة تحمل بطاقة اقتراع تظهر المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية رجب طيب إردوغان (يمين) وكمال كيليتشدار اوغلو في مركز اقتراع في محافظة قوجه ايلي، 28 مايو 2023. (أ ف ب)
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يصوت الناخبون الأتراك اليوم الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التي سيتقرر بنتيجتها طي صفحة أو استمرار حقبة رجب طيب إردوغان الذي سيستهل في حال الفوز عقدا ثالثا على رأس البلاد

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة 5 بتوقيت غرينتش) على أن تقفل عند الساعة (الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش). وسبق لأتراك الشتات أن أدلوا بأصواتهم. ويتوقع صدور النتائج مساء، وفق وكالة فرانس برس.

ويخوض إردوعان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما هذه الدورة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، في موقع الأوفر حظا في مواجهة الاشتراكي-الديموقراطي كمال كيليتشدار أوغلو. وعلى الناخبين البالغ عددهم 60 مليونا الاختيار بين رؤيتين للبلاد.

فإما يختارون الاستمرارية مع جنوح محتمل إلى السلطوية مع الرئيس الحالي الإسلامي المحافظ البالغ 69 عاما، أو العودة إلى الديموقراطية الهادئة بحسب كلام خصمه وهو موظف عمومي سابق يبلغ الرابعة والسبعين. وتشهد نسبة 49,5 % من الأصوات التي حصل عليها إردوغان وهو رئيس بلدية اسطنبول سابقا، في الجولة الأولى في 14 مايو على الدعم الواسع الذي لا يزال يلقاه في صفوف المحافظين رغم التضخم الجامح في البلاد.

وقد تجلى هذا الدعم حتى في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال العنيف في السادس من فبراير وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 50 ألف قتيل وتشرد ثلاثة ملايين آخرين. ينافسه في هذه الجولة الثانية كمال كيليتشدار أغلو «الجد الديموقراطي» كما يحلو لخبير الاقتصاد أن يقدم نفسه والذي عجز عن استغلال الأزمة الاقتصادية الخطرة التي تثقل كاهل الأسر والشباب للتفوق على الرئيس الحالي.

ووعد كيليتشدار أوغلو وهو زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية «بعودة الربيع» والنظام البرلماني واستقلالية القضاء والصحافة. وقال المدرس أوغور برلاس البالغ 39 عاما الذي سيصوت للمرشح المعارض و«التغيير«، «سئمنا من قمع النظام وسياسته».

إلا ان كيليتشدار اوغلو ليس الأوفر حظا في الجولة الثانية بعدما حصل على 45 % من الأصوات قبل أسبوعين. فرغم الدعم المتجدد لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، تظهر استطلاعات الرأي تخلفه خمس نقاط مئوية عن رئيس البلاد الذي حاز غالبية برلمانية في الانتخابات التشريعية في 14 مايو.

مليون مراقب للانتخابات التركية
أصيب كيليتشدار اوغلو بصدمة بعدم فوزه في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى كما كان يتوقع معسكره إلا انه عاد لموقع الهجوم بعد أربعة أيام على ذلك. بسبب عجزه عن الوصول إلى وسائل الإعلام الرئيسية وخصوصا محطات التلفزيون الرسمية المكرسة لحملة إردوغان، شن كيليتشدار اوغلو حملته خصوصا عبر تويتر فيما كان انصاره يحاولون حشد الناخبين مجددا من خلال زيارات منزلية في المدن الكبرى.

والهدف استقطاب 8,3 ملايين ناخب مسجل لم يصوتوا في الانتخابات في 14 مايو رغم نسبة المشاركة العالية التي بلغت 87 %. في المقابل، كثف إردوغان من تجمعاته الانتخابية مستندا إلى التغيرات التي فرضها في البلاد منذ توليه السلطة كرئيس للورزاء في 2003 ومن ثم كرئيس اعتبارا من 2014، حسب فرانس برس.

وأكثر إردوغان الذي رفع الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات في غضون سنة، من الوعود السخية خلال الحملة ومنها تقديم منح للطلاب الذي فقدوا أقارب جراء الزلزال. وقال إردوغان السبت «الأحد يوم مميز لنا جميعا. لقد ولى زمن الانقلابات والحكم العسكري».

آخر نشاطات إردوغان
في آخر نشاط له في الحملة الانتخابية توجه السبب إلى ضريح مرجعه السياسي رئيس الوزراء القومي-الإسلامي السابق عدنان مندريس الذي أطاح به عسكريون واعدموه في العام 1961.

ويحل موعد الجولة الثانية من الانتخابات في الذكرى العاشرة لانطلاق تظاهرات «غيزي« التي بدأت في اسطنبول وعمت البلاد. وشكلت هذه التظاهرات أول موجة احتجاج على حكم إردوغان وقمعت بشدة. وقالت المتقاعدة زيرين التيالي البالغة 60 عاما إن الأهم الأحد أن يكون الاقتراع «نزيها» و ألا يشوبه «أي تزوير».

لهذه الغاية، قررت المعارضة نشر «خمسة مراقبين لكل صندوق اقتراع» أي ما مجموعه مليون شخص لمراقبة مجريات التصويت. وخلصت بعثة مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا ومجلس أوروبا إلى أن الدورة الأولى جرت في «اجواء تنافسية» وإن  «محدودة» بسبب «التقدم غير المبرر» الذي منحته وسائل الإعلام الرسمية لإردوغان. ويتابع حلفاء تركيا ولا سيما في حلف شمال الأطلسي عن كثب نتائج الانتخابات التي يفترض أن تصدر مساء اليوم الأحد.

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