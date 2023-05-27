أساليب مبتكرة يستخدمها أنصار المعارضة التركية لتعبئة الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط

يقوم العديد من أنصار المعارضة التركية، بشكل مستقلّ عن الأحزاب التي يأخذون عليها عدم تحركها على الأرض، بتعبئة واسعة بين الناخبين لدفعهم للتصويت لكمال كيليتشدار أوغلو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيطرقون أبواب المنازل موزّعين الزهور والحلوى ورسائل إقناع، في ظاهرة جديدة من نوعها.

تقدّم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في الدورة الأولى من الانتخابات بفارق خمس نقاط (49.5%) على منافسه الاشتراكي الديموقراطي كمال كيليتشدار أوغلو (45%)، ممّا تسبب في خيبة أمل عميقة في معسكر الأخير، بعدما كان مؤمنًا إلى حد بعيد بفوزه، بحسب «فرانس برس».

هذه المرة، منحت استطلاعات الرأي الصدارة لرئيس الدولة، ولكن في المعسكر المنافس هناك كثر ممّن يرفضون الاستسلام. وتقول بهيس سايات (40 عاماً) التي تدير وكالة إعلانات في اسطنبول «لا مجال لليأس».

طرق للتغلّب على الاستقطاب

بالنسبة إليها، بدأ كلّ شيء عبر مجموعة على تطبيق «واتساب» أنشأها سكّان حيِّها، الذين يأملون في التغلّب على الانقسامات وتبادل الأفكار مع ناخبين من المعسكر المعارض.

غير أنّ المهمّة تبدو شاقّة في مواجهة رئيس منتهية ولايته يتهم المعارضة في خطاباته التي تُبَثّ على الهواء مباشرة على جميع القنوات تقريبًا، بـ«دعم الإرهاب... ومجتمع الميم».

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وتضيف سايات «غداة الدورة الأولى، بدأنا البحث عن طرق للتغلّب على الاستقطاب والوصول إلى الأشخاص الذين يؤمنون بالدعاية الحكومية».

وفي الرسالة التي كتبتها سايات ووزّعتها على أكثر من 600 شخص في حيّها بمساعدة صديقاتها، تقول «جاري العزيز، إنّهم يكذبون عليك ومستقبل بلادنا يُقلقنا». ظهرت رسائل مماثلة في جميع أنحاء تركيا، تدعو خصوصًا المتغيّبين الـ8.3 ملايين عن الدورة الأولى، للتصويت في الثانية.

أغنية انتقادية لاذعة

وتتخذ هذه «الطريقة الجديدة في ممارسة السياسة»انطلاقًا من القاعدة، أشكالاً فنية أحيانًا، إن كان عبر مقاطع فيديو أو عبر ملصقات ابتكرها مستخدمو الإنترنت لدعم المعارضة، أو غيرها من الأساليب.

وفي هذا الإطار، أنتجت كوراي أونات (32 عامًا) التي تعمل في مجال الفنون السمعية والبصرية مقطعًا لأغنية انتقادية لاذعة تمّت مشاركتها أكثر من مليون ونصف مليون مرّة عبر «تويتر».

وتحمل الأغنية كلمات تنتقد إردوغان الذي تصفه بـ«السلطان»، مع عرض صور له ولتظاهرات طلابية تعرضت للقمع، ولمدن دمّرها الزلزال الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص في فبراير في تركيا.

وتقول أونات «جعلَنا المقطع نشعر بأنه يمكن أن يكون لنا تأثير. لقد فعلنا ما في وسعنا للفوز في هذه الانتخابات».

من جهته، يقول علي غول من مجموعة «الأتراك الشباب» التي تقود أيضًا حملة مدنية لصالح كيليتشدار أوغلو، «ليس من السهل الوصول إلى الناس الذين لا يشاهدون سوى القنوات الموالية للحكومة».