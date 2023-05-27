وزارة الدفاع الروسية: اعتراض اثنين من صواريخ ستورم شادو البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الروسية اعترضت اثنين من صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو كانت بريطانيا قدمتهما لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن قواتها اعترضت أيضًا صواريخ هيمارس وهارم أمريكية الصنع ذات المدى الأقصر وأسقطت 12 طائرة مسيّرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب «رويترز».

لم تحدّد روسيا مكان عمليات الاعتراض، لكنها أعلنت ذلك في إفادة وزارة الدفاع اليومية حول ما تسميه «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.

هجمات بطائرات مسيّرة في عمق الأراضي الروسية

ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية حتى الآن على طلب للتعليق. وسبق أن قال مسؤولون في كييف إن الأسلحة الواردة من الغرب ستُستخدم حصريًا ضد القوات الروسية داخل أوكرانيا.

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وجرى تسجيل هجمات بطائرات مسيّرة في عمق الأراضي الروسية اليوم السبت أصابت منشآت لخطوط أنابيب النفط. وعادة ما تُحمّل روسيا كييف مسؤولية مثل هذه العمليات، رغم أن أوكرانيا لم تعلن من قبل شن هجمات على أهداف داخل روسيا.