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واشنطن منحت 30 ألف تأشيرة لكوبيين منذ مطلع 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 10:51 صباحا
واشنطن منحت 30 ألف تأشيرة لكوبيين منذ مطلع 2023
جواز سفر كوبي في صورة مؤرخة في 16 مايو 2023. (أ ف ب)
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استفاد نحو 30 ألف كوبي منذ يناير الماضي، من قواعد الهجرة الأميركية الجديدة، على ما ذكر القائم بالأعمال الأميركي في هافانا، بنجامان زيف الجمعة، لكن إصدار التأشيرات السياحية والتجارية لا يزال معلقًا بسبب «عقبات لوجستية».

ولمواجهة الهجرة غير القانونية، اتخذت واشنطن مطلع العام إجراءات جديدة تنظم دخول أراضيها، بما لا يتجاوز سقف 30 ألف مواطن شهريا من كل من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وفق وكالة «فرانس برس».

وفيما يتعلق بكوبا التي وصل منها 313 ألف مواطن بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة في عام 2022، قال زيف في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في هافانا، «تم إصدار أكثر من 29 ألف» تأشيرة دخول «منذ يناير حتى الآن».

وفي مطلع يناير، استأنفت السفارة الأميركية في هافانا إصدار التأشيرات للكوبيين الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة التي فتحت قنصليتها المغلقة منذ عام 2017، بسبب حوادث صحية مزعومة طالت دبلوماسيين.

- أميركا تواجه أكبر موجة هجرة كوبية في تاريخها

لكن الممثل الدبلوماسي لم يكشف عدد الكوبيين، الذين تقدموا حتى الآن بطلبات للاستفادة من هذا البرنامج.

وفي موازاة ذلك، لا يزال الكوبيون غير قادرين على طلب الحصول على تأشيرات سياحية أو تجارية، كما كان الحال قبل إغلاق القنصلية.

«عقبة لوجستية أكثر من كونها عقبة سياسية»
وطلب نحو 300 كوبي من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة مؤخراً، من الرئيس جو بايدن في رسالة مفتوحة، الوفاء بالتزامه دعم القطاع الخاص الوليد في الجزيرة، من خلال إصدار تأشيرات العمل.

وأوضح زيف «لدي أقل من ثلث الموظفين الذين كانوا قبل خمس أو ست سنوات في القسم القنصلي.. دون عدد كامل من الموظفين، لا يمكنني تقديم خدمة كاملة».

واتهم الممثل الدبلوماسي «الحكومة الكوبية»، التي «لا تسمح لنا بالحصول على سكن للقناصل الجدد (...)، وباستيراد مواد لإصلاح السفارة» وبإنشاء مبان جديدة، مؤكدا أن «هذا يمثل عقبة لوجستية أكثر من كونها عقبة سياسية».

«الهجرة يثيرها غياب الأمل»
وأشار القائم بالأعمال إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون طريق البحر عبر مضيق فلوريدا الفاصل بين كوبا والولايات المتحدة، «انخفض» منذ يناير من «العشرات يومياً» إلى «العشرات أسبوعياً».

كما رفض زيف مزاعم هافانا المنتظمة التي تفيد بأن الحظر الأميركي وتشديد العقوبات في عهد دونالد ترامب (2017-2021)، الذين بالكاد جرى تخفيفهما في عهد جو بايدن، شجعا على موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدتها الجزيرة منذ عام 2021، في إطار أزمة اقتصادية ضخمة.

وأكد أن «الحكومة هي المسؤولة عن الاقتصاد الكوبي (...) كوبا ديموقراطية ومزدهرة تعتمد على كوبا وليس على الولايات المتحدة»، معتبرا أن «الهجرة يثيرها غياب الأمل».

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