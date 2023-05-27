الممثل الأوروبي لحقوق الإنسان يزور كوبا في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

يزور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، كوبا، في نوفمبر، وفق ما أعلن وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل، الجمعة في هافانا، بعد مناقشة هذا الموضوع مع السلطات الكوبية.

وفي ختام الاجتماع الثالث للمجلس المشترك بين الاتّحاد الأوروبي وكوبا الذي عقد، الجمعة، في إطار الاتفاقية السياسية والتعاونية الموقّعة بين الطرفين في هافانا في 2016، قال بوريل «يسعدني أن أعلن (...) زيارة الممثل الخاصّ للاتحاد الأوروبي المكلّف بحقوق الإنسان، اإيمون غيلمور» إلى كوبا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار بوريل، أمام الصحافة إلى أن هافانا وبروكسل ستفتتحان في نهاية نوفمبر المقبل، «حوارًا مهمًا للغاية حول موضوع» حقوق الإنسان يشارك فيه جيلمور.

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وأوضح أنه ناقش مع السلطات الكوبية «الوضع الذي نشأ قبل وأثناء وبعد تظاهرات واعتقالات يوليو 2021»، وأن إيمون غيلمور سيتناول هذا الموضوع خلال زيارته القادمة.

وفي 11 يوليو 2021، تظاهر آلاف الكوبيين في شوارع الجزيرة وهم يهتفون «حرية» و«نحن جائعون»، فيما حكم بالسجن على نحو 500 متظاهر، وصلت عقوبة بعضهم إلى 25 عامًا، وفقًا لآخر تعداد رسمي.

مناقشات خاصة مع وزير العدل الكوبي

وتقدر المنظمة الحقوقية «11 جي» غير الحكومية، ومقرها خارج الجزيرة، أن 768 شخصًا ما زالوا مسجونين.

والإثنين، وجهت ثماني منظمات غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، رسالة إلى بوريل تطلب منه جعل قضية حقوق الإنسان «في قلب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا».

وقال بوريل الذي أجرى مناقشات خاصة مع وزير العدل الكوبي أوسكار سيلفيرا، «تحدثنا عن هذا الأمر وعبرنا عن رغبتنا في مواصلة مناقشته».

ويتضمن جدول أعمال بوريل كذلك محادثات مع الرئيس ميغيل دياز-كانيل والزعيم الكوبي السابق راوول كاسترو.

وانتقدت المعارضة مارتا بياتريس روكي في تغريدة «أجرى الاتحاد الأوروبي العديد من الحوارات مع كوبا حول حقوق الإنسان، لكننا لا نرى النتائج».

وعلى «تويتر» أيضا، طلب المعارض غييرمو فاريناس، الحائز على جائزة ساخاروف للعام 2010، من بوريل «عدم الذهاب والطلب» من الحكومة الشيوعية «الحصول على امتيازات تجارية أو تسهيلات استثمارية للشركات الأوروبية، على حساب انتهاك حقوق المواطنين الكوبيين».