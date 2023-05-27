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قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 07:39 صباحا
قتيلان في تظاهرة ضد تدمير مساجد في إثيوبيا
آلاف المصلين داخل استاد اديس ابابا الدولي لأداء صلاة عيد الفطر، 2 مايو 2022. (أ ف ب)
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قتل شخصان في أديس أبابا، الجمعة، خلال تظاهرة ضد تدمير مساجد في إطار مشروع حول العاصمة الإثيوبية، كما ذكرت شبكة إعلامية قريبة من الحكومة نقلا عن الشرطة.

واندلعت صدامات في محيط مسجد أنوار في شمال العاصمة الإثيوبية، بعدما نزل مسلمون إلى الشارع بعد صلاة الجمعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتب الموقع الإلكتروني لشبكة «فانابيسي»، أن «شخصين جرحا في اضطرابات في منطقة تعرف باسم غاس تيرا، توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وأضافت الشبكة نقلا عن الشرطة أن أربعة متظاهرين و52 شرطيا جرحوا في الصدامات.

وأكد شاهد في مسجد أنوار لوكالة «فرانس برس»، طلب عدم كشف هويته، أن المصلين أطلقوا شعارات منددة بمشروع مركز يسمى «شيغر سيتي» وللحكومة، مضيفا «بعد صلاة الجمعة بدأ الناس يهتفون شعارات من أجل وقف تدمير مساجدنا»، موضحا أن «قوات أمنية كبيرة وصلت وعند بلوغها أبواب المسجد، غضب الناس وقاموا برشقها بالحجارة والأحذية».

وتابع أن رجال الشرطة «أطلقوا بعد ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء».

المسلمون «يدافعون سلميا عن حقوقهم»
ودعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا إلى بدء ملاحقات بعدما اعتبره «ردا غير دستوري وغير إنساني»، من جانب قوات الأمن ضد المسلمين «الذين يدافعون سلميا عن حقوقهم».

وأطلقت السلطات الفدرالية ومنطقة أوروميا العام الماضي، مشروعا مثيرا للجدل يسمى «شيغر سيتي» ويقضي بدمج ست بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربي واسع.

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وفي هذا الإطار، تدمر السلطات منذ أشهر عددا من المباني والمنازل والمساجد التي تعتبرها مبنية بشكل غير قانوني.

ويدين معارضو المشروع هذه العمليات التي يعتبرونها تمييزية وتستند برأيهم إلى معايير عرقية (ضد السكان الذين لا ينتمون إلى إثنية الأورومو) ) ودينية (استهداف مساجد).

وإثيوبيا ذات أغلبية مسيحية، خصوصا أرثوذكسية، لكن المسلمين يشكلون أغلبية في ثلث البلاد تقريبا.

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