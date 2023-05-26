المعارضة الإيرانية في المنفي تتهم بلجيكا بدفع «فدية مخزية» لطهران للإفراج عن مواطنها

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت مجموعة معارضة إيرانية في المنفى الجمعة بلجيكا، بدفع «فدية مخزية»، بعد أن أفرجت طهران عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل، مقابل الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي دانته محكمة بلجيكية بتهمة التخطيط لاعتداء.

وقال «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، ومقره باريس في بيان إن «الإفراج عن الإرهابي (...) فدية مخزية للإرهاب واحتجاز الرهائن»، معتبرا أن ذلك «سيشجع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران على مواصلة جرائمها»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، عن عملية تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا جرت بوساطة من سلطنة عمان، مشيرة إلى أنّ السجناء الذين لم تحدّد عددهم أو هويتهم وصلوا إلى مسقط تمهيدا لنقلهم إلى بلدانهم.

وقالت الوزارة في بيان «أسفرت المساعي العُمانية (...) عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل»، مضيفة «تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة (...) تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم».