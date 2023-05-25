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إدانة 4 طلاب بتهمة التخطيط لهجمات بقنابل في هونج كونج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 08:29 مساء
إدانة 4 طلاب بتهمة التخطيط لهجمات بقنابل في هونج كونج
عناصر شرطة في هونج كونج (أرشيفية: الإنترنت)
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أدانت محكمة في هونج كونج، الخميس، أربعة طلاب، بينهم قاصران، بالتخطيط لهجمات بقنابل في أماكن عامة في إطار مؤامرة ضد الحكومة الصينية. وما زال أربعة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عامًا يُحاكَمون في هذه القضية.

وأوقف الشبان الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا في يوليو 2021، وكانوا أعضاء في مجموعة غير معروفة تسمى «ريتورنينج فالينت» دعت إلى استقلال هونج كونج عن الصين ومقاومة الأخيرة بعد دخول قانون للأمن القومي حيز التنفيذ عام 2020، واتهموا بالتخطيط لصنع قنابل باستخدام مادة «تي إيه تي بي» لتفجيرها في أماكن عامة من بينها مقار قضائية، بحسب ما نشر موقع «الشرق» السعودي.

المتهمون بالتخطيط لهجوم
وحُكم على المتهم الأكبر سنًا ألكسندر أو (21 عامًا) بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد أن خلصت المحكمة إلى أنه «يتحمل الذنب الأكبر بشكل واضح»، بعد أن شارك في «استئجار غرفة، والتخطيط والتحضير، ومعاينة المباني المستهدفة»، بحسب القاضي أليكس لي.

أما الثلاثة الآخرون الذين اعتبرهم القاضي «مجرد منفذين للمؤامرة»، فسيتعين عليهم البقاء لثلاث سنوات كحد أقصى في مراكز تدريب، وهي مؤسسات تركز على إعادة التأهيل ومخصصة لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاماً. وستعتمد مدة بقائهم على التقييمات التي يقوم بها متخصصون في تلك المراكز.

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