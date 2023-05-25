واشنطن: هجوم سيبراني واسع النطاق مدعوم من بكين يستهدف بنى تحتية حيوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين وشركة «مايكروسوفت» الأربعاء أنّ «جهة فاعلة سيبرانية» مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، محذّرين من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.

وقالت سلطات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في تحذير مشترك، إنّها رصدت «مجموعة من الأنشطة» مرتبطة بـ«جهة فاعلة سيبرانية تحظى برعاية الدولة في الصين، تُعرف أيضاً باسم (فولت تايفون)»، في حين قالت «مايكروسوفت» في بيان منفصل إنّ الهجوم يهدّد بإحداث «اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف التحذير المشترك أنّ «هذا النشاط يؤثّر على شبكات قطاعات البنى التحتية الحيوية للولايات المتّحدة»، ويمكن للجهة التي تنفّذ هذا الهجوم «أن تطبّق نفس الأساليب (...) في جميع أنحاء العالم».

«مايكروسوفت» تتتهم «فولت تايفون» بالتورط في الهجوم

بدورها، قالت «مايكروسوفت» في بيان منفصل إنّ «فولت تايفون» تنشط منذ منتصف العام 2021، واستهدفت عددا من البنى التحتية الحيوية، من بينها خصوصا البنية التحتية الحيوية في جزيرة غوام الأميركية حيث تمتلك الولايات المتّحدة قاعدة عسكرية رئيسية في المحيط الهادئ.

وحذّرت من أنّ هذا الهجوم يهدّد بإحداث «اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية»، مضيفة أنّ «السلوك المرصود يشير إلى أنّ الجهة الفاعلة تنوي التجسّس والحفاظ لأطول فترة ممكنة على قدرتها على ولوج (البنى التحتية) من دون أن يتم اكتشافها».