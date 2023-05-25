  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن: هجوم سيبراني واسع النطاق مدعوم من بكين يستهدف بنى تحتية حيوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 07:18 صباحا
واشنطن: هجوم سيبراني واسع النطاق مدعوم من بكين يستهدف بنى تحتية حيوية
بيانات على شاشة حاسب آلي تظهر التعرض إلى هجوم سيبراني، (تعبيرية: ا ف ب)
alwasat radio

أعلنت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين وشركة «مايكروسوفت» الأربعاء أنّ «جهة فاعلة سيبرانية» مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، محذّرين من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.

وقالت سلطات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في تحذير مشترك، إنّها رصدت «مجموعة من الأنشطة» مرتبطة بـ«جهة فاعلة سيبرانية تحظى برعاية الدولة في الصين، تُعرف أيضاً باسم (فولت تايفون)»، في حين قالت «مايكروسوفت» في بيان منفصل إنّ الهجوم يهدّد بإحداث «اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف التحذير المشترك أنّ «هذا النشاط يؤثّر على شبكات قطاعات البنى التحتية الحيوية للولايات المتّحدة»، ويمكن للجهة التي تنفّذ هذا الهجوم «أن تطبّق نفس الأساليب (...) في جميع أنحاء العالم».

«مايكروسوفت» تتتهم «فولت تايفون» بالتورط في الهجوم
بدورها، قالت «مايكروسوفت» في بيان منفصل إنّ «فولت تايفون» تنشط منذ منتصف العام 2021، واستهدفت عددا من البنى التحتية الحيوية، من بينها خصوصا البنية التحتية الحيوية في جزيرة غوام الأميركية حيث تمتلك الولايات المتّحدة قاعدة عسكرية رئيسية في المحيط الهادئ.

وحذّرت من أنّ هذا الهجوم يهدّد بإحداث «اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية»، مضيفة أنّ «السلوك المرصود يشير إلى أنّ الجهة الفاعلة تنوي التجسّس والحفاظ لأطول فترة ممكنة على قدرتها على ولوج (البنى التحتية) من دون أن يتم اكتشافها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة

أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة
الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة

الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة
إنتر يحتفظ بلقب كأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا

إنتر يحتفظ بلقب كأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا
بالصور.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنهائي البطولة الدولية

بالصور.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنهائي البطولة الدولية
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات اليوم في «دورينا»

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات اليوم في «دورينا»
بدء موسم جني وحصاد ثمار الدلاع والشمام في مزارع بني وليد

بدء موسم جني وحصاد ثمار الدلاع والشمام في مزارع بني وليد
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة
كريستيانو بعد قرب خسارة الدوري السعودي: سيتحسن وسيكون بين أفضل خمسة دوريات في العالم

كريستيانو بعد قرب خسارة الدوري السعودي: سيتحسن وسيكون بين أفضل خمسة دوريات في ...
استديو ثلاثي موسع لقناة الوسط «WTV» في مواجهتي «دورينا».. الأربعاء (الجولة 7 إياب)

استديو ثلاثي موسع لقناة الوسط «WTV» في مواجهتي «دورينا».. الأربعاء (الجولة 7 ...
بلدة في جنوب أفريقيا انتشرت فيها «الكوليرا» تحمل الحكومة مسؤولية تفشي المرض

بلدة في جنوب أفريقيا انتشرت فيها «الكوليرا» تحمل الحكومة مسؤولية تفشي المرض
المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. الأربعاء

المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. ...
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في أوكرانيا

الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في ...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)

السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!

من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!
«بطلت أعرف أنام بالليل».. الكوابيس تطارد أطفال قطاع غزة بعد العدوان

«بطلت أعرف أنام بالليل».. الكوابيس تطارد أطفال قطاع غزة بعد العدوان
تحذير أميركي: الشبكات الاجتماعية تضع الصحة النفسية للأطفال في خطر

تحذير أميركي: الشبكات الاجتماعية تضع الصحة النفسية للأطفال في خطر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سلطات القرم تعلن إسقاط 6 طائرات مسيّرة دون وقوع ضحايا
سلطات القرم تعلن إسقاط 6 طائرات مسيّرة دون وقوع ضحايا
روسيا تعلن توقيف «مخربين» أوكرانيين استهدفوا محطات نووية
روسيا تعلن توقيف «مخربين» أوكرانيين استهدفوا محطات نووية
زيلينسكي يتهم روسيا بـ«ترهيب أوكرانيا» عبر هجمات ليلية ويعلن إسقاط 36 مسيّرة
زيلينسكي يتهم روسيا بـ«ترهيب أوكرانيا» عبر هجمات ليلية ويعلن ...
قائد قوات «فاغنر»: تسليم مواقعنا في باخموت إلى الجيش الروسي
قائد قوات «فاغنر»: تسليم مواقعنا في باخموت إلى الجيش الروسي
الصين تتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بـ«التضليل» بعد اتهامات غربية لبكين بشن هجوم إلكتروني
الصين تتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بـ«التضليل» بعد اتهامات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
المزيد
روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد خمسة دبلوماسيين
روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد خمسة ......
روسيا: المبعوث الصيني الخاص لأوكرانيا يزور موسكو الجمعة
روسيا: المبعوث الصيني الخاص لأوكرانيا يزور موسكو الجمعة...
حريق ضخم في سيدني بأستراليا والنيران تمتد إلى مبان عديدة (فيديو)
حريق ضخم في سيدني بأستراليا والنيران تمتد إلى مبان عديدة ......
الصين تتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بـ«التضليل» بعد اتهامات غربية لبكين بشن هجوم إلكتروني
الصين تتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بـ«التضليل» بعد اتهامات......
قائد قوات «فاغنر»: تسليم مواقعنا في باخموت إلى الجيش الروسي
قائد قوات «فاغنر»: تسليم مواقعنا في باخموت إلى الجيش الروسي...
المزيد