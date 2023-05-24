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روسيا وكوبا تتقاربان في الأوقات الصعبة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 02:05 مساء
روسيا وكوبا تتقاربان في الأوقات الصعبة
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في هافانا، -23مايو 2023 - أ ف ب
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تتقرب روسيا من كوبا، بحثا عن شركاء تجاريين وحلفاء سياسيين جدد منذ غزو أوكرانيا، في الوقت الذي باتت فيه هافانا بحاجة ماسة إلى الاستثمارات، في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

منذ بداية العام 2023، توالت زيارات كبار المسؤولين الروس إلى الجزيرة، وبعد زيارة المستشار الأمني نيكولاي باتروشيف، والمدير التنفيذي لشركة النفط الحكومية «روسنفت» في مارس، زار وزير الخارجية سيرغي لافروف كوبا في أبريل.

كذلك، استقبلت هافانا المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، مكسيم أوريشكين، وممثل رجال الأعمال الروس في «الكرملين» بوريس تيتوف، وكذلك نائب رئيس الحكومة ديميتري تشيرنيشينكو الذي عرض قبل أيام في هافانا «خارطة طريق» لتسريع التعاون مع كوبا، التي تتعرّض لأزمة اقتصادية عميقة، بينما كان ممثلو نحو خمسين شركة روسية موجودين في الجزيرة لاستكشاف فرص الاستثمار.

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في نهاية هذه الزيارة التي أُجريت بعد ستة أشهر فقط من الاجتماع في موسكو بين الرئيسين ميغل دياز كانيل وفلاديمير بوتين، تمّ التوقيع على عشرات الاتفاقات لإعادة إطلاق التبادلات في مجال البناء والرقمنة والمصارف والسكر والنقل والسياحة.

وقال تشيرنيشينكو، إنّ الاتفاقات ستشمل «بعض التغييرات» في التشريع الكوبي من أجل تحقيق مزيد من المرونة، في الوقت الذي اضطرّت فيه الحكومة الشيوعية أخيرا إلى فتح اقتصادها المركزي أمام الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

في يناير، بعد الزيارة الأولى لرجل الأعمال بوريس تيتوف، إلى الجزيرة، أعلنت وسائل الإعلام الروسية إنشاء مشتركا لـ«مركز التحوّل الاقتصادي» في كوبا، على أساس «تطوير الشركات الخاصة».

وفي العاصمة الكوبية أيضا، أعلن المسؤولون الروس استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في يوليو بين موسكو ومنتجع شاطئ فاراديرو، بهدف تسهيل وصول السياح، حيث بات بإمكانهم استخدام نظام الدفع الروسي «مير» في الجزيرة منذ مارس.

«فترة فريدة»
بعدما كانوا حلفاء مقرّبين خلال الحرب الباردة، شهد البلدان انقطاع العلاقات بينهما بشكل مفاجئ في العام 1991 أثناء تفكّك الكتلة السوفياتية، التي كانت كوبا تجري معها 75 في المئة من تبادلاتها التجارية والتي مثّلت الجزء الأكبر من مصادر ائتمانها.

منذ العام 2005، استؤنفت العلاقات بعدما تمّ تقليصها إلى الصفر، ولكنها لم تبلغ أبداً المستوى الذي وصلته في الوقت الحالي، والذي وصفه الرئيس دياز كانيل بأنه «فترة فريدة».

ويقول مارفن باين، المتخصّص في العلاقات بين روسيا وأميركا اللاتينية في جامعة أبيردين في اسكتلندا، لوكالة «فرانس برس»، إنّ روسيا المعزولة دولياً والتي تخضع لعقوبات قاسية من قبل الدول الغربية منذ بدء الغزو لأوكرانيا في فبراير 2022، «بحاجة إلى شركاء تجاريين وحلفاء سياسيين، وأميركا اللاتينية تقدّم الإمكانية للحصول على الإثنين».

غير أنه يضيف أنه «من الصعب معرفة إلى أي مستوى» ستصل العلاقات مع الجزيرة.

وهذا الأسبوع، أكّد الرئيس الكوبي، الذي امتنعت حكومته عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، لديميتري تشيرنيشينكو «دعم كوبا غير المشروط لروسيا في مواجهتها مع الغرب». 

ولكن بالنسبة لفلاديمير روفينسكي، الأستاذ في جامعة ايسيزي في كالي في كولومبيا، فإنّ المساعدة التي يمكن أن تقدّمها روسيا لكوبا لن تكون «مماثلة بأي حال من الأحوال» لتلك التي منحها الاتحاد السوفياتي على مدى ثلاثة عقود من التحالف السياسي والاقتصادي والعسكري.

ويضيف الباحث المتخصّص في العلاقات بين موسكو ودول أميركا اللاتينية، أنّ «روسيا بوتين ليست الاتحاد السوفياتي، وبوتين غير مهتم بإنفاق ملايين الدولارات لإبقاء كوبا في الفلك الروسي، وروسيا ليست لديها هذه الأموال».

وفق الأرقام الرسمية الروسية، فقد بلغت التجارة بين البلدين 450 مليون دولار في العام 2022، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام 2021.

ويرى روفينسكي أنّه في سياق دعم واشنطن غير المشروط لكييف، فإن «الجانب الجذاب لدى كوبا بالنسبة إلى روسيا، هو قربها الجغرافي من الولايات المتحدة».

ويقول «إن منطق المعاملة بالمثل الرمزي، لأن أي ذكر لإمكانية وجود عسكري روسي في الجزيرة مرة أخرى يسبّب الكثير من التوتر على الجانب الآخر من مضيق فلوريدا».

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