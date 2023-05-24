روسيا تتوعد بـ«حزم شديد» مع التوغلات المسلحة مستقبلًا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد «بحزم شديد» على التوغلات المسلحة المستقبلية، بعد يوم من هجوم شنته مجموعات عبرت من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.

وأوضح شويغو خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين: «سنواصل الرد بسرعة وبحزم شديدين على مثل هذه الأعمال»، وفق وكالة «فرانس برس».

هجمات ليلية على بلغورود الروسية

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حاكم بلغورود، أن المنطقة المحاذية لأوكرانيا تعرضت إلى هجمات عديدة بطائرات مسيّرة خلال الليل، بعد توغل مسلح من أوكرانيا.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف على وسائل التواصل الاجتماعي: «لم تكن الليلة هادئة تماما. وقع عدد كبير من الهجمات بمسيرات. تعاملت أنظمة الدفاع الجوي مع معظمها»، مضيفا «الأهم هو أنه لم تسقط أية ضحايا»، وفق وكالة «فرانس برس».