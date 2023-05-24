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الرئيس الصيني يؤكد «دعمه الثابت» لروسيا في «المصالح الأساسية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 01:04 مساء
الرئيس الصيني يؤكد «دعمه الثابت» لروسيا في «المصالح الأساسية»
الرئيس الصيني شي جين بينغ. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الصيني شي جينب ينغ، اليوم الأربعاء، دعم بكين مصالح موسكو «الأساسية»، خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.

وأفاد شي، في نص تصريحات نشرته وكالة «أنباء الصين الجديدة» أن البلدين سيواصلان «تقديم الدعم الثابت لبعضهما بعضا، بشأن القضايا المرتبطة بمصالح كل منهما الأساسية، وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف»، وفقما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الوكالة الصينية.

جاء ذلك بعد محادثات جمعت الرئيس الصيني اليوم الأربعاء برئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين، حيث وقّع وزراء من البلدين على سلسلة اتفاقيات تتعلق بالتعاون في تجارة الخدمات والرياضة، إضافة إلى براءات الاختراع وصادرات الحبوب الروسية إلى الصين.

تعزيز التعاون الروسي- الصيني
وتواصل الجارتان العملاقتان عبر حزمة الاتفاقيات المشتركة تعزيز تعاونهما الثنائي رغم الانتقادات الغربية التي تجسدت خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة.

ووفقا للحكومة الروسية، فقد أجرى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ أن أرسلت موسكو الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير 2022، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس وزرائه لي كه تشيانغ.

وقال ميشوستين لنظيره الصيني في وقت سابق بعد حفل استقبال كبير أقيم له خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين، الأربعاء: «بلغت العلاقات بين روسيا والصين مستويات رفيعة إلى حد غير مسبوق». مضيفا: «تتسم بالاحترام المتبادل لمصالح كلا الطرفين والرغبة في الاستجابة بشكل مشترك للتحديات المرتبطة بازدياد الاضطرابات في الساحة الدولية وضغط العقوبات غير الشرعية من الغرب بأسره».  

وتأتي زيارة ميشوستين إلى الصين بعد ردود أفعال غاضبة صدرت من روسيا والصين إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع في هيروشيما اليابانية، والمواقف المتخذة ضدهما بخصوص عدد من القضايا الدولية، أبرزها الحرب في أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.

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