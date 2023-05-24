الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

صوتت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بأغلبية ساحقة الأربعاء على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الروسية على مرافق الرعاية الصحية، في بادرة جديدة لدعم كييف.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة المجتمعة في جنيف، بأغلبية 80 صوتًا مقابل تسعة أصوات وامتناع 52 عن التصويت، وذلك «للتنديد بأقوى العبارات بعدوان الاتحاد الروسي المتواصل ضد أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على مرافق الرعاية الصحية... فضلاً عن الهجمات واسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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ويطالب القرار الذي قدمته كييف وحلفاؤها موسكو «بالوقف الفوري لجميع الهجمات على المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى».

ويعرب النص عن «القلق العميق إزاء حالة الطوارئ الصحية المستمرة التي تؤثر على أوكرانيا والبلدان التي تستضيف لاجئين».

ووفقا لآخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية وقع 974 هجوما، تمكن التحقق منه، على الخدمات الصحية في أوكرانيا ما خلف 101 قتيل.