وصول سفير الصين الجديد إلى الولايات المتحدة في ظل «تحديات شديدة»

القاهرة - بوابة الوسط

وصل سفير الصين الجديد لدى الولايات المتحدة شيه فنغ، إلى البلاد، متعهّدا بتحمل عبء «المسؤولية الكبيرة» المترتبة على علاقة بين قوتين عظميين «تواجه تحديات شديدة».



ووصل شيه فنغ، وهو دبلوماسي يتمتّع بخبرة واسعة في واشنطن، إلى نيويورك الثلاثاء، وفق ما جاء في بيان لسفارة بكين في الولايات المتحدة. ويحل بذلك مكان تشين غانغ، الذي غادر منصبه في وقت سابق هذا العام، لتولي حقيبة وزير الخارجية.

العلاقات الصينية - الأميركية.. صعوبات جديّة

وقال شيه للصحفيين في المطار، حسب بيان على موقع السفارة: «حاليا، تواجه العلاقات الصينية الأميركية صعوبات جدية وتحديات شديدة». وأضاف «ينتابني مزيج من الشعور العظيم بقيمة المهمة والمسؤولية الكبيرة. سأواجه مع زملائي الصعوبات وسنتحمل مسؤولياتنا وسنرقى إلى مستوى مهمتنا».

من جهته، قال سفير الولايات المتحدة لدى الصين نيكولاس برنز، اليوم الأربعاء، إنه أقام «عشاء وداع» مع شيه «في وقت نتعامل فيه مع العلاقة الأميركية الصينية التي تشهد تحديات لا تنتهي». وتابع على «تويتر»: «أتطلع للعمل معه في منصبه الجديد».



من هو السفير الصيني الجديد؟

وحسب سيرته الرسمية، ينحدّر شيه (59 عاما) من مقاطعة جيانغسو الثرية في شرق الصين ويحمل درجة الماجستير في الهندسة. عمل في الخارجية منذ 1986 على أقل تقدير وقضى معظم فترة التسعينيات وهو يترقى في منصب مكتب الوزارة لشؤون أميركا الشمالية. وعمل مرّتين في بعثة الصين في واشنطن خلال العقد التالي قبل أن يصبح سفيرا لدى أندونيسيا. ومؤخرا، عمل شيه مفوضا لوزارة خارجية بكين في هونغ كونغ ومساعد وزير الشؤون الخارجية.

وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة حيال قضايا، بينها التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان وغير ذلك. ومثّلت مسألة الشرائح الإلكترونية آخر نقطة خلافية بين الطرفين، إذ أعلنت بكين، الأحد، أن شركة «ميكرون» الأميركية العملاقة لصناعة أشباه الموصلات لم تنجح خلال مراجعة مرتبطة بالأمن القومي، وبالتالي لن يُسمح لها ببيع منتجاتها للجهات المرتبطة بـ«البنى التحتية المهمة في مجال المعلومات».

وجاء الإعلان بعدما اتّخذت واشنطن وحلفاؤها إجراءات في الأشهر الأخيرة، اعتبرت الصين أنها مصممة للحد من قدرتها على شراء أو تصنيع شرائح إلكترونية متطورة وتقليص دورها كقوة صاعدة. كما أصدرت بكين هذا الشهر حكما قضائيا بسجن الأميركي جون شينغ-وان ليونغ (78 عاما) مدى الحياة بتهم التجسس، من دون تقديم تفاصيل كثيرة عن القضية.