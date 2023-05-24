  • Alwasat News
Atwasat

وصول سفير الصين الجديد إلى الولايات المتحدة في ظل «تحديات شديدة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 10:15 صباحا
وصول سفير الصين الجديد إلى الولايات المتحدة في ظل «تحديات شديدة»
السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة شيه فنغ في هونغ كونغ، 7 فبراير 2020.(أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

وصل سفير الصين الجديد لدى الولايات المتحدة شيه فنغ، إلى البلاد، متعهّدا بتحمل عبء «المسؤولية الكبيرة» المترتبة على علاقة بين قوتين عظميين «تواجه تحديات شديدة».

ووصل شيه فنغ، وهو دبلوماسي يتمتّع بخبرة واسعة في واشنطن، إلى نيويورك الثلاثاء، وفق ما جاء في بيان لسفارة بكين في الولايات المتحدة. ويحل بذلك مكان تشين غانغ، الذي غادر منصبه في وقت سابق هذا العام، لتولي حقيبة وزير الخارجية.

العلاقات الصينية - الأميركية.. صعوبات جديّة
وقال شيه للصحفيين في المطار، حسب بيان على موقع السفارة: «حاليا، تواجه العلاقات الصينية الأميركية صعوبات جدية وتحديات شديدة». وأضاف «ينتابني مزيج من الشعور العظيم بقيمة المهمة والمسؤولية الكبيرة. سأواجه مع زملائي الصعوبات وسنتحمل مسؤولياتنا وسنرقى إلى مستوى مهمتنا».

من جهته، قال سفير الولايات المتحدة لدى الصين نيكولاس برنز، اليوم الأربعاء، إنه أقام «عشاء وداع» مع شيه «في وقت نتعامل فيه مع العلاقة الأميركية الصينية التي تشهد تحديات لا تنتهي». وتابع على «تويتر»: «أتطلع للعمل معه في منصبه الجديد».

من هو السفير الصيني الجديد؟
وحسب سيرته الرسمية، ينحدّر شيه (59 عاما) من مقاطعة جيانغسو الثرية في شرق الصين ويحمل درجة الماجستير في الهندسة. عمل في الخارجية منذ 1986 على أقل تقدير وقضى معظم فترة التسعينيات وهو يترقى في منصب مكتب الوزارة لشؤون أميركا الشمالية. وعمل مرّتين في بعثة الصين في واشنطن خلال العقد التالي قبل أن يصبح سفيرا لدى أندونيسيا.  ومؤخرا، عمل شيه مفوضا لوزارة خارجية بكين في هونغ كونغ ومساعد وزير الشؤون الخارجية.

وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة حيال قضايا، بينها التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان وغير ذلك. ومثّلت مسألة الشرائح الإلكترونية آخر نقطة خلافية بين الطرفين، إذ أعلنت بكين، الأحد، أن شركة «ميكرون» الأميركية العملاقة لصناعة أشباه الموصلات لم تنجح خلال مراجعة مرتبطة بالأمن القومي، وبالتالي لن يُسمح لها ببيع منتجاتها للجهات المرتبطة بـ«البنى التحتية المهمة في مجال المعلومات».

وجاء الإعلان بعدما اتّخذت واشنطن وحلفاؤها إجراءات في الأشهر الأخيرة، اعتبرت الصين أنها مصممة للحد من قدرتها على شراء أو تصنيع شرائح إلكترونية متطورة وتقليص دورها كقوة صاعدة. كما أصدرت بكين هذا الشهر حكما قضائيا بسجن الأميركي جون شينغ-وان ليونغ (78 عاما) مدى الحياة بتهم التجسس، من دون تقديم تفاصيل كثيرة عن القضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر
«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي

«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي
كاريكاتير حليم - السلام في السودان

كاريكاتير حليم - السلام في السودان
خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار

حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار
شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟

شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟
شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي
الخروج من سقيفة بني ساعدة

الخروج من سقيفة بني ساعدة
طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا

طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري

بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري
بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول

بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول
5 نصائح لاستبدال الإضاءة الخلفية في سيارتك

5 نصائح لاستبدال الإضاءة الخلفية في سيارتك
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تجدد دعوتها بـ«الإفراج فورًا» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا
واشنطن تجدد دعوتها بـ«الإفراج فورًا» عن الصحفي الأميركي الموقوف ...
موسكو تعلن اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق
موسكو تعلن اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق
انفصاليون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون
انفصاليون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون
حريق مدرسة الإناث في غويانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها
حريق مدرسة الإناث في غويانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها
دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»
دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
المزيد
ولاية أميركية تتبنى نصًا يحد بشكل كبير من حق الإجهاض
ولاية أميركية تتبنى نصًا يحد بشكل كبير من حق الإجهاض...
وصول سفير الصين الجديد إلى الولايات المتحدة في ظل «تحديات شديدة»
وصول سفير الصين الجديد إلى الولايات المتحدة في ظل «تحديات ......
ديسانتيس يعلن ترشحه للبيت الأبيض في تحدٍ لترامب
ديسانتيس يعلن ترشحه للبيت الأبيض في تحدٍ لترامب...
دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»
دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»...
حريق مدرسة الإناث في غويانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها
حريق مدرسة الإناث في غويانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها...
المزيد