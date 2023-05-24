  • Alwasat News
Atwasat

دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 09:43 صباحا
دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»
عمال هنود في الخليج. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف «مؤشر الرق العالمي» للعام 2023، اليوم الأربعاء، أن كلا من كوريا الشمالية وإريتريا وموريتانيا تسجّل أعلى مستويات للعبودية في العالم، لافتا إلى تدهور الوضع على الصعيد الدولي منذ آخر دراسة أجريت قبل خمس سنوات.

وتشمل البلدان التي حلت في المراتب العشر الأولى على المؤشر: السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، حيث يقيّد نظام «الكفالة» حقوق العمال الأجانب. وأفاد التقرير أن نحو 50 مليون شخص «عاشوا أوضاعا تمثل عبودية حديثة» العام 2021، في زيادة عشرة ملايين شخص عن 2016، وهي أخر مرة تم فيها قياس المشكلة.

ويشمل الرقم نحو 28 مليون شخص يعانون من العمالة القسرية و22 مليونا في زواج قسري. وذكر التحقيق أن الوضع يتدهور «على وقع النزاعات المسلّحة المتزايدة التي باتت أكثر تعقيدا، والتردي البيئي واسع النطاق»، فضلًا عن تداعيات وباء «كوفيد» وعوامل أخرى.

ويحدد التقرير الذي جمعت بياناته منظمة «ووك فري» لحقوق الإنسان العبودية الحديثة على أنها تشمل «العمالة القسرية والزواج القسري أو الاستعبادي وعبودية الدَين والاستغلال الجنسي التجاري القسري وتهريب البشر والممارسات الأشبه بالعبودية وبيع واستغلال الأطفال». ويقوم المبدأ الأساسي للعبودية على «الإزالة المنهجية لحرية شخص ما»، من حق قبول أو رفض العمل وصولًا إلى حرية تحديد الرغبة في الزواج ومتى وممّن.

وبناء على هذا المقياس، يعد معدل العبودية الحديثة في كوريا الشمالية الانعزالية والاستبدادية الأعلى في العالم (104.6 لكل ألف نسمة)، حسب التقرير. تليها إريتريا (90.3) وموريتانيا (32) التي باتت العام 1981 آخر دولة في العالم تصنّف العبودية الموروثة على أنها مخالفة للقانون.

- يلين من السنغال: العبودية تجمع بين تاريخ أفريقيا وأميركا 
- حساء «جومو» رمز انعتاق الهايتيين من العبودية
- بابا الفاتيكان يدين «العبودية» و«التعذيب» في مخيمات المهاجرين

 

تشترك البلدان العشرة من حيث مستويات العبودية الحديثة تعد الأعلى بسمات، أبرزها «محدودية الحماية الموفرة للحريات المدنية وحقوق الإنسان». وتقع العديد من هذه الدول في مناطق «مضطربة» تشهد نزاعات أو عدم استقرار سياسي أو تضم عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعدون «أكثر عرضة للخطر»، مثل اللاجئين أو العمال الأجانب.

«مؤشر الرق العالمي» يشمل تركيا
من بين البلدان الأخرى المشمولة في قائمة الدول العشر الأولى تركيا «التي تستضيف مليون لاجئ من سوريا» وطاجيكستان وروسيا وأفغانستان. بينما يعد العمل القسري أكثر شيوعا في البلدان ذات الدخل المنخفض، إلا أنه مرتبط «بعمق» بالطلب من البلدان الأعلى دخلا، حسب التقرير الذي أشار إلى أن ثلثي حالات العمالة القسرية بأكملها مرتبط بسلاسل الإمداد العالمية.

وذكر التقرير بأن بلدان مجموعة العشرين التي تضم الاتحاد الأوروبي إلى جانب أكبر 19 اقتصادا في العالم تستورد حاليا منتجات بقيمة 468 مليار دولار يُحتمل أنها تُنتج بالاعتماد على عمالة قسرية، مقارنة بمبلغ 354 مليار دولار الوارد في التقرير السابق.

وتبقى الأجهزة الإلكترونية المنتج الأكبر قيمة الذي يحمل هذا الخطر، تليها الملابس وزيت النخيل وألواح الطاقة الشمسية، في مؤشر على الطلب الكبير على منتجات الطاقة المتجددة.

وأفادت المديرة المؤسسة لمجموعة «ووك فري» غريس فوريست، «تتغلغل العبودية الحديثة في كل جانب من جوانب مجتمعنا. إنها محاكة في ملابسنا وتشغّل أجهزتنا الإلكترونية وتضفي النكهة على طعامنا». وأضافت «تعد العبودية الحديثة في صلبها تجسيدا لغياب المساواة الشديدة. إنها مرآة لامتلاك السلطة، تعكس من يملكها في مجتمع ما ومن لا يملكها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر
«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي

«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي
كاريكاتير حليم - السلام في السودان

كاريكاتير حليم - السلام في السودان
خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار

حبس أحد أفراد إدارة الشرطة العسكرية في واقعة الاستيلاء على 1.19 مليون دينار
شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟

شاهد في «وسط الخبر»: حكومة حماد.. خطوة للتقارب أم قفزة للقطيعة؟
شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي
الخروج من سقيفة بني ساعدة

الخروج من سقيفة بني ساعدة
طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا

طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري

بالصور: فوج سياحي روماني يزور قصر كاباو الأثري
بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول

بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول
5 نصائح لاستبدال الإضاءة الخلفية في سيارتك

5 نصائح لاستبدال الإضاءة الخلفية في سيارتك
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تجدد دعوتها بـ«الإفراج فورًا» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا
واشنطن تجدد دعوتها بـ«الإفراج فورًا» عن الصحفي الأميركي الموقوف ...
موسكو تعلن اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق
موسكو تعلن اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق
انفصاليون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون
انفصاليون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون
حريق مدرسة الإناث في غويانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها
حريق مدرسة الإناث في غويانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها
دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»
دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
المزيد
ولاية أميركية تتبنى نصًا يحد بشكل كبير من حق الإجهاض
ولاية أميركية تتبنى نصًا يحد بشكل كبير من حق الإجهاض...
وصول سفير الصين الجديد إلى الولايات المتحدة في ظل «تحديات شديدة»
وصول سفير الصين الجديد إلى الولايات المتحدة في ظل «تحديات ......
ديسانتيس يعلن ترشحه للبيت الأبيض في تحدٍ لترامب
ديسانتيس يعلن ترشحه للبيت الأبيض في تحدٍ لترامب...
دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»
دول خليجية وتركيا على «مؤشر الرق العالمي»...
حريق مدرسة الإناث في غويانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها
حريق مدرسة الإناث في غويانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها...
المزيد