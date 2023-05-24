حريق مدرسة الإناث في غويانا أضرمته تلميذة بعد مصادرة هاتفها

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤول في غويانا وكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، أن الحريق الذي أتى الأحد على مهجع مدرسة للإناث في وسط البلاد وأوقع 19 قتيلاً، جميعهم قاصرون، أضرمته فتاة أغضبتها مصادرة الإدارة هاتفها الخلوي.

وقالت الشرطة في بيان إنّه «يُشتبه بأن تلميذة أضرمت الحريق المدمر، لأن هاتفها الخلوي قد صودر منها»، في حين أوضح مسؤول حكومي لـ«فرانس برس» طالباً عدم نشر اسمه أن التلميذة نجت من الحريق واعترفت بوقوفها خلفه.

وبدأ الحريق بعد منتصف الليل بقليل في المدرسة، وفقاً لمستشار الأمن القومي جيرالد غوفيا الذي قال إن الحكومة والمستجيبين للطوارئ «بذلوا جهداً هائلاً» لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

بدورها، دعت النائبة ناتاشا سينغ لويس إلى إجراء تحقيق لمعرفة سبب الحريق. وقالت «كلّنا بحاجة لأن نفهم كيف وقع هذا الحادث الأكثر فظاعة وفتكاً، وأن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى».

وغوايانا دولة صغيرة ناطقة بالإنكليزية يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة، كما أنّها مستعمرة هولندية وبريطانية سابقة.