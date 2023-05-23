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انفصاليون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 08:46 مساء
انفصاليون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون
عناصر من قوات الأمن الكاميرونية (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت سلطات الكاميرون، الثلاثاء، إن متمردين انفصاليين خطفوا نحو 30 امرأة السبت أثناء مشاركتهن في تظاهرة ضد الانتهاكات التي ارتكبوها في غرب البلاد، حيث يدور نزاع دامٍ منذ نحو 6 سنوات بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية وقوات الأمن.

وذكرت شرطة مديرية ميزام في بيان أنهن «تعرضن لتعذيب شديد واختطفهن إرهابيون مسلحون» في قرية كدجوم كيكو في المنطقة الشمالية الغربية، حيث تقوم الجماعات الانفصالية المسلحة في كثير من الأحيان بخطف مدنيين للمطالبة بالحصول على فدية، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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