واشنطن تجدد دعوتها بـ«الإفراج فورًا» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

كررت الولايات المتحدة الثلاثاء دعوتها «للإفراج فورًا» عن الصحفي الأميركي من جريدة «وول ستريت جورنال» المسجون في روسيا، بعد قرار محكمة روسية تمديد احتجازه لثلاثة أشهر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين «نواصل الدعوة للإفراج فورًا» عن إيفان غيرشكوفيتش ومعتقل آخر هو بول ويلان، بحسب «فرانس برس».

قررت محكمة روسية الثلاثاء تمديد الحبس الاحتياطي لثلاثة أشهر على غيرشكوفيتش الذي اعتُقل في مارس بتهمة «التجسس» التي ينفيها. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المحكمة قولها إن «المحكمة قبلت طلب المحققين بتمديد الإجراء الاحترازي على شكل احتجاز حتى 30 أغسطس».

رفض طلب السفارة الأميركية إجراء زيارة قنصلية

وفي 27 من أبريل الماضي، أعلنت الخارجية الروسية رفض طلب السفارة الأميركية إجراء زيارة قنصلية إلى صحفي أميركي مسجون بتهمة التجسس، والموقف الروسي جاء ردًا على امتناع الولايات المتحدة عن إصدار تأشيرات دخول لصحفيين روس كانوا سيرافقون وزير خارجية بلادهم (سيرغي لافروف) إلى الأمم المتحدة.

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وقالت الوزارة الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أُبلِغت السفارة الأميركية بأن طلبها إجراء زيارة قنصلية في 11 مايو... للصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي جرى توقيفه بتهم تجسس، جرى رفضه، ونقوم لإعداد إجراءات رد أخرى».

قصة الصحفي الأميركي المتهم بالتجسس

وفي 18 أبريل الماضي، ردت محكمة روسية الطعن الذي تقدم به المراسل الأميركي لجريدة «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش، وأبقت على احتجازه على خلفية تهم بالتجسس.

وآنذاك، حوكم الصحفي الأميركي للمرة الأولى بشكل علني منذ توقيفه بتهمة التجسس أواخر مارس. وكانت السفيرة الأميركية لين ترايسي من بين حاضري المحاكمة، إذ أتيح لها ولعدد من الصحفيين دخول قاعة المحكمة لدى بدء الجلسة، قبل أن يجرى إخراجهم منها.

وأعلنت أجهزة الاستخبارات الروسية في 30 مارس توقيف مراسل الجريدة الأميركية في موسكو والذي عمل سابقًا مع وكالة «فرانس برس»، أثناء قيامه بعمله في إيكاتيرينبورغ. واتهمته السلطات الروسية خصوصًا بجمع معلومات لصالح الولايات المتحدة عن قطاع صناعة الدفاع. ولم يجر كشف مزيد التفاصيل بشأن القضية المصنفة سرية.

وغيرشكوفيتش، (31 عاما)، هو أول صحفي يجرى توقيفه بشبهات تجسس منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991. ومنذ توقيفه، مثل مرة واحدة أمام المحكمة، لكن في جلسة مغلقة في 30 مارس، وجرى تمديد احتجازه حتى 29 مايو.