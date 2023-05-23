بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 بدأ في بولندا، بعد أن أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر.

وقال بوريل في اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد في بروكسل، «أنا سعيد لأن تدريب طياري مقاتلات إف-16، بدأ أخيرا في العديد من الدول وسيستغرق ذلك بعض الوقت، كلما كان أقرب كان أفضل»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وردا على سؤال حول الدول التي بدأت فيها التدريبات، أجاب بوريل «بولندا على سبيل المثال».

ضوء أخضر من واشنطن

كما أكد دبلوماسي اوروبي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، بدء التدريب في بولندا، بينما رفضت وزارة الدفاع في وارسو التعليق على ذلك.

وتأتي هذه الخطوة بعد ضوء أخضر من واشنطن الجمعة لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 تطالب بالحصول عليها منذ فترة طويلة.