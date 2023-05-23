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إي. جين كارول تطالب ترامب بتعويضات إضافية بعد التشهير بها مجدداً

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 03:27 مساء
إي. جين كارول تطالب ترامب بتعويضات إضافية بعد التشهير بها مجدداً
صورة مركبة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والصحفية السابقة إي. جين كارول. (أ ف ب)
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تطالب الصحفية السابقة إي. جين كارول، التي يتعيّن على دونالد ترامب دفع 5 ملايين دولار لها لإدانته بالاعتداء جنسيا عليها والتشهير بها في العام 1996، بتعويضات إضافية من الرئيس الأميركي السابق لاتهامه بالتشهير بها مجددا في تصريحات أدلى بها بعد صدور الحكم عليه في إطار دعوى مدنية.

وغداة إصدار هيئة محلّفين مؤلّفة من تسعة مواطنين حكما بالإجماع بحقه في التاسع من مايو، قال ترامب المرشّح للانتخابات الرئاسية للعام 2024 عن كارول مجددا "إنها مجنونة»، وفق وكافة «فرانس برس».

وكرّر ترامب أمام الحضور خلال لقاء نظمتها شبكة «سي إن إن» تأكيده أنّه لا يعرف الكاتبة السابقة في مجلة «آيل» (Elle)، منتقداً مرّة أخرى «قصة مفبركة بالكامل».

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ورداً على ذلك، قدّم محامو كارول شكوى معدّلة لدعوى تشهير رفعتها بحقه في العام 2019 ولا تزال معلّقة، تختلف عن تلك التي تمّ البت فيها في التاسع من مايو.

وقالت محامية كارول روبرتا كابلان، إنّ تصريحات ترامب «بعد الحكم تُظهر عمق حقده تجاه كارول»، مضيفة أنّها تسعى للحصول على «تعويضات عقابية كبيرة للغاية... لمعاقبة ترامب، وردعه عن الإقدام على المزيد من التشهير، وردع الآخرين عن فعل الشيء نفسه».

ترامب مسؤول مدنياً عن اعتداء جنسي
وعشية تصريحات ترامب، وجدت هيئة المحلّفين أنّ الرئيس الـ45 للولايات المتحدة (2017-2021) مسؤول مدنياً عن الاعتداء الجنسي على الكاتبة، التي تتهمه باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر، الواقع على الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996.

وكذلك، دانت هيئة المحلّفين ترامب بالتشهير بسبب تصريحات أدلى بها في العام 2022، وحكمت عليه بدفع ما مجموعه خمسة ملايين دولار لكارول، غير أنّ ترامب استأنف الحكم.

وضُمّت الشكوى المعدلة الجديدة التي قدّمت الإثنين إلى قضية تشهير سابقة رفعتها إي جين كارول ضدّ ترامب في العام 2019، وجرى تأجيل تلك الدعوى بسبب معارك إجرائية، ولا سيما لتحديد ما إذا كان دونالد ترامب يتمتّع بالحصانة الرئاسية في العام 2019، أثناء وجوده في البيت الأبيض.

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