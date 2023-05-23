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رئيس «تيك توك»: «واثق» من رفع حظر التطبيق في مونتانا الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 01:19 مساء
رئيس «تيك توك»: «واثق» من رفع حظر التطبيق في مونتانا الأميركية
شعار منصة تيك توك يظهر على شاشة أحد الأجهزة في ليل شمال فرنسا، 24 مارس 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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أكد الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» شو زي تشو، اليوم الثلاثاء، أنه «واثق» من أن الحظر غير المسبوق المفروض على التطبيق في ولاية مونتانا الأميركية سيُرفع، إثر تقديم شبكة التواصل الاجتماعي الصينية دعوى قضائية.

وقال شو زي تشو خلال منتدى قطر الاقتصادي «لقد قمنا مؤخرًا برفع دعوى قضائية، والتحدي يكمن في المحاكم، ونحن واثقون من أننا سننتصر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعود ملكية «تيك توك» لمجموعة بايت دانس الصينية. ويتّهم العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي هذه المنصة المتخصصة في الفيديوهات القصيرة والمسلّية والتي يستخدمها 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسّس عليهم، وهو ما ينفيه المسؤولون عنها.

قانون بولاية مونتانا الأميركية 
وأقرّت ولاية مونتانا الأميركية الأسبوع الماضي قانونا تحظر بموجبه «تيك توك» اعتبارا من الأول من يناير 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضا ولايات أخرى. وتقدمت «تيك توك» بدعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية لمنع تطبيق قانون أقرّته مونتانا الأميركية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة، اعتبارا من مطلع العام 2024.

واعتبرت «تيك توك» في دعواها أنّ هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور. وأكد متحدث باسم المنصة لوكالة «فرانس برس» أنّ «تيك توك» واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على «مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع».

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