الكرملين يدعو «لمزيد من الجهود» للتصدي للتوغلات المسلحة إلى روسيا من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الكرملين الثلاثاء عن «قلقه العميق» في اليوم الثاني من توغل مجموعة مسلحة الى الأراضي الروسية من أوكرانيا، داعيا إلى بذل «المزيد من الجهود» للتصدي لهذه الهجمات التي تتكثف ويتسع نطاقها.

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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمام الصحافيين «ما حدث بالأمس يثير قلقا عميقا ويظهر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا، وهذا يتطلب منا بذل المزيد من الجهود، وهذه الجهود متواصلة والعملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا مستمرة لكي لا يحدث هذا الأمر بعد الآن».